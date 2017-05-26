Серебренников опубликовал обращение к друзьям

Режиссер и художественный руководитель ”Гоголь-центра” Кирилл Серебренников впервые после допроса и обысков опубликовал пост в фейсбуке, в котором поблагодарил друзей за ”слова любви и поддержки”, пишет Дождь.

Серебренников написал, что не мог написать обращение раньше, потому что у него отобрали все средства связи.

”Иногда в жизни происходят события, к которым ты не готов, не можешь быть готов, — именно это случилось со мной и моими друзьями, коллегами по проекту „Платформа”. В этом проекте за три года участвовало огромное количество лучших в России молодых композиторов, музыкантов, актеров, режиссеров, художников, хореографов, танцоров, теоретиков и практиков искусства, а главное, — зрителей, которые постоянно приходили на наши события”, — написал он.

Он добавил, что гордится проектом ”Платформа”.

”Теперь мы будем доказывать, что проект „Платформа” был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости. Но мы спокойны. Мы все вместе. Мы готовы к любым вопросам и нам нечего скрывать”, — написал он.