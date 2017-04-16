Сербия планирует закупить российские С-300

Сербии нужны два дивизиона зенитных ракетных систем С-300 и полковой командный пункт, заявил избранный президент Сербии Александр Вучич, сообщает РИА ”Новости”.

Он отметил, что лично разговаривал об этом с президентами России Владимиром Путиным и Белоруссии Александром Лукашенко.

При этом Вучич отметил, что пока нет никаких договоренностей по этому вопросу.

”Но для нас было бы важно иметь два дивизиона и один полковой командный пункт. Это стало бы для нас решением на многие годы вперед”, — заявил он.

Отвечая на просьбу прокомментировать материалы хорватских СМИ о якобы продаже Россией Хорватии С-300 в 1990-е годы, Вучич сказал, что у него нет таких сведений, и подчеркнул, что Россия официально опровергла эти сообщения.

Ранее в МИДе назвали провокацией сообщения СМИ о поставках Россией С-300 в Хорватию в 90-х.