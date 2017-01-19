Вооруженные силы Сенегала объявили о начале военного вторжения в соседнюю Гамбию, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах в этой стране Адаме Барроу. Как сообщает Рейтер со ссылкой на представителя сенегальских военных, войска уже перешли границу.

Такой шаг предпринят на фоне единогласного решения Совета Безопасности ООН поддержать интервенцию Сенегала в Гамбию. В резолюции осуждается нежелание действующего главы государства Яхьи Джамме покинуть свой пост. За документ проголосовали все 15 государств — членов СБ, в том числе Россия.

Вместе с Сенегалом свои войска в Гамбию отправит и Нигерия. Ранее стало известно, что она уже выделила на операцию несколько своих самолетов и как минимум один военный корабль.

Правивший Гамбией с 1994 года Яхья Джамме в декабре отказался признать поражение на президентских выборах. Это решение не понравилось Экономическому сообществу западноафриканских государств, признавшего победителем выборов Адаму Бэрроу. В итоге в четверг Бэрроу уже принес в Сенегале присягу несмотря на то, что Джамме так и не покинул пост в положенный срок.

Сенегальская армия еще в среду поставила Джамме ультиматум, пригрозив ему вторжением в страну в случае, если в ночь на 19 января он не покинет пост. Джамме проигнорировал этот ультиматум и продолжает настаивать на своей легитимности.

Тем не менее немедленного вторжения со стороны Сенегала не последовало, так как не было решения Совета Безопасности ООН. Теперь же сенегальская армия начала действовать.

Джамме, возглавляющий Гамбию с 1994 года, в декабре неожиданно проиграл очередные выборы президента. Его кандидатуру поддержали около 36,7% избирателей, в то время как за его конкурента Бэрроу проголосовали 45,5% электората.

Сначала Джамме признал свое поражение на выборах, но позже все же оспорил итоги декабрьского голосования. Иск Джамме, в котором он заявляет о многочисленных нарушениях в ходе голосования, суд рассмотрит весной.

В связи с этим срок полномочий Джамме был продлен на три месяца. Бэрроу и ЭКОВАС отказались признать законность такого шага, после чего Сенегал и Нигерия начали стягивать к границе Гамбии войска, а из самой страны начали эвакуировать туристов.

Регулярные вооруженные силы Сенегала насчитывают около 20 тысяч человек, а военный бюджет страны составляет примерно 300 млн долларов в год. Численность вооруженных сил Гамбии оценивается в 2,5 тысячи человек.