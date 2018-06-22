Сенцов отказался просить президента РФ о помиловании

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет колонии в РФ, не будет писать прошения о помиловании, сообщил "Интерфаксу" в пятницу его адвокат Дмитрий Динзе.

"Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту", — сказал Динзе агентству.

По словам адвоката, состояние Сенцова остается без изменений. "Он говорит, что в основном лежит, так как у него начались проблемы с почками и сердцем. У него был кризис на 26-й день голодовки. Потом его вывозили в больницу, где стабилизировали состояние. Сейчас ему вкачивают по три-четыре литра различных питательных жидкостей через катетер, потому что у него все вены уже исколоты предыдущими процедурами", — пояснил Динзе.

Накануне адвокат сообщил "Интерфаксу", что Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее в марте Динзе сообщал, что Сенцов занимается в исправительном учреждении творчеством, отказывается работать и готов написать прошение о помиловании. На вопрос о возможном обмене и помиловании со стороны президента РФ адвокат ответил: "Он этого ждет, но сам говорит, что это будет очень нескоро. И если его будут менять, то, очевидно, сразу на нескольких человек… Ты или пишешь и едешь, или сидишь дальше. Олег готов написать (прошение о помиловании — ИФ)".