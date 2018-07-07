Сенцов написал письмо из колонии: "Мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть"

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов в письме украинской актрисе и общественной активистке Римме Зюбиной рассказал о своем здоровье и планах. Фотокопию письма Сенцова, датированного 3 июля, Зюбина обнародовала на своей странице Facebook 7 июля.

"Я чувствую себя нормально, несмотря на 51-й день, конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть", — говорится в письма режиссера.

Сенцов пояснил, что почта ему приходит не быстро: "Сначала ее читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом ее распечатывают и отдают мне и может не в тот же день. Потом я пишу ответ, и процедура повторяется в том же порядке. Если в общем, ответ приходит через неделю, но это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно".

Что касается телефонной связи, то, как отметил режиссер, "пробиться очень сложно: там из-за рубежа один автомат на весь лагерь".

Сенцов также прокомментировал постановку пьесы "Номера", написанной им в колонии. "Вообще спасибо Вам всем за то, что Вы делаете. Надеюсь, что спектакль получится и получится хорошим", — добавил он.