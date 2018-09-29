Сенцов голодает уже 138 дней. ФСИН распространила его фотографию

Федеральная служба исполнения наказаний России опубликовала фотографию осужденного украинского режиссера Олега Сенцова с сообщением о том, что его вывезли в больницу для обследования.



По сообщению ФСИН, 28 сентября ему провели "коррекцию лечения". Режиссер голодает уже 139-й день.

В тот же день, в пятницу, глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов оценил состояние Сенцова как "стабильное, без отрицательной динамики". Как сказано в его письме уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой, врачи указали, что жизни режиссера ничего не угрожает, также нет медицинских показаний для принудительного кормления.

В четверг правозащитница Зоя Светова, получившая письмо от Олега Сенцова, рассказала "Радио Свобода", что "его самочувствие и настроение меняются в зависимости от погоды, он стал очень метеозависимым". По ее словам, организм Сенцова "находится сейчас на грани" и "он живет на пределе возможностей".

"Что бы ни говорили сотрудники ФСИН наверх, в Кремль, что бы ни говорили Путину какие-то представители спецслужб о состоянии Олега Сенцова, я боюсь, что они говорят неправду", — заявила она изданию.

Правозащитница упомянула пост в Фейсбуке от 10 сентября сестры Сенцова Натальи Каплан, в котором цитируется письмо режиссера о том, что у него развилась гипоксия — недостаток кислорода в сердце и мозге. "Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма", — цитирует Каплан Сенцова.

Она добавила, что режиссер написал завещание на свое творчество.

24 сентября Олег Сенцов по предложению мэра Парижа Анны Идальго стал почетным гражданином французской столицы. "Париж известен как столица прав человека… Олег Сенцов должен быть освобожден", — заявила мэр города. За несколько дней до этого перед зданием мэрии появился стенд, посвященный Сенцову.

В среду 26 сентября в Санкт-Петербурге задержали несколько участников одиночных пикетов, требовавших обмена российских и украинских заключенных.

Дело Сенцова

Сенцов был задержан в мае 2014 года в Симферополе. Его обвинили в подготовке теракта. По утверждению ФСБ, в ночь на 9 мая 2014 года он и еще несколько обвиняемых собирались устроить взрывы у мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. Их же обвинили в поджоге офисов отделений "Единой России" и "Русской общины Крыма".

Сенцов был вывезен из Крыма, его судил окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Российское правосудие считает его гражданином России, хотя режиссер не признал аннексию Крыма и отказался получать российский паспорт. Свою причастность к подготовке взрывов он отрицал.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Вместе с ним был осужден активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Режиссер во время суда заявлял, что объясняет свое преследование его позицией по происходящему на Украине. Во время событий весны 2014 года режиссер поддерживал акции за территориальную целостность Украины и привозил продукты украинским военным, заблокированным в воинских частях.

Обвинения в адрес режиссера было построено на показаниях свидетелей. Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, обвиняемые по этому же делу, от своих слов на суде отказались, обвинив следствие в пытках. Об избиениях и пытках со стороны сотрудников ФСБ после ареста говорил и сам Сенцов.

Вскоре после этого Афанасьев был помилован Владимиром Путиным. После освобождения он получил должность спецпредставителя МИД Украины по вопросам освобождения пленных.