Сенаторы США выступили против избрания россиянина на пост главы Интерпола

Политики заявляют, что дать Прокопчуку возглавить Интерпол — ”то же самое, что поставить лисицу во главе курятника”.

В заявлении говорится, что Россия ”регулярно злоупотребляет” возможностями Интерпола для того, чтобы ”преследовать политических оппонентов, диссидентов и журналистов”. Сенаторы подчеркивают, что Прокопчук был лично вовлечен в эту ”стратегию запугивания”. В связи с этим американские политики призвали всех 192 членов проголосовать против кандидатуры россиянина.

Ранее сообщалось, что Украина задумалась о выходе из Интерпола из-за России.