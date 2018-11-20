20.11.2018, 07:35

Сенаторы США выступили против избрания россиянина на пост главы Интерпола

 (15)
Gazeta.ru
EST
interpol
interpolFoto: Fred Doufouri, AFP/Scanpix

Группа американских сенаторов призвала не выбирать генерал-майора МВД России Александра Прокопчука на пост главы Интерпола. Соответствующее заявление опубликовано на сайте сенатора Роджера Уикера.

Политики заявляют, что дать Прокопчуку возглавить Интерпол — ”то же самое, что поставить лисицу во главе курятника”.

В заявлении говорится, что Россия ”регулярно злоупотребляет” возможностями Интерпола для того, чтобы ”преследовать политических оппонентов, диссидентов и журналистов”. Сенаторы подчеркивают, что Прокопчук был лично вовлечен в эту ”стратегию запугивания”. В связи с этим американские политики призвали всех 192 членов проголосовать против кандидатуры россиянина.

Ранее сообщалось, что Украина задумалась о выходе из Интерпола из-за России.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Касса по безработице отправила людей на курсы, но не факт, что потом они получат работу. "Ни трудовых договоров, ни стажа, ни медстраховки нам не светит"

20.11.2018
”Мы сейчас ходим на курсы от Кассы по безработице по специальности ”tugiisik”, — рассказывает группа обратившихся в редакцию "МК-Эстония" женщин. — То есть после их окончания мы будем опорными лицами для инвалидов. При этом только недавно выяснилось, что работу в Ида-Вирумаа по этой специальности найти очень сложно.
Подробнее

В инфраструктуру приграничных районов Эстонии и России инвестируют 34 млн евро. В Ивангороде построят променад и отреставрируют крепость

20.11.2018
В рамках ратифицированной накануне программы эстонско-российского приграничного сотрудничества будут вложены существенные средства в реконструкцию различных объектов в приграничных районах двух стран, сообщает rus.err.ee.
Подробнее


Психолог предупреждает родителей об опасности свободного воспитания детей: нельзя относиться к учителям как к обслуживающему персоналу

20.11.2018
Психолог-консультант Тойво Нийберг, являющийся большим сторонником свободного воспитания, но не пропагандистом неправильного свободного воспитания, объясняет современным родителям на страницах ”Учительской газеты”, что в результате отношения к учителям как к обслуживающему персоналу их дети превратятся когда-то в сорокалетних ”бебяшек”, которые будут истерить как трёхлетние малыши, бесстыдно перекладывать ответственность на других и манипулировать окружающими.
Подробнее


Скандально известный продавец автомобилей "держит марку": от покупателя утаили неполадку, ремонт которой стоит бешеных денег

19.11.2018
Клиент обнаружил в приобретенном в автосалоне автомобиле серьезную неполадку, исправление которой стоило бы почти как сам автомобиль.
Подробнее

-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
76,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042006
139,50 €
83,70 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
118,30 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106881003
117,90 €
70,74 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €

Внимание! Сохраняется опасность угона автомобилей с электронными ключами

20.11.2018
На прошлой неделе полиция задержала гражданина Литвы, подозреваемого в осуществлении организованных угонов автомобилей. Несмотря на это, безопасности своей машины следует по-прежнему уделять повышенное внимание, поскольку угоны, к сожалению, продолжаются.
Подробнее

Кальюлайд вызвала правительство на ковер. "Эстония не испытывает кризиса, но кризис испытывает политика"

19.11.2018
Сегодня президент Керсти Кальюлайд вызвала лидеров правящих партий в Кадриорг в связи с возникшим из-за разногласий по вопросу миграционного договора ООН правительственным кризисом. После встречи она сказала, что видит желание разрешить ситуацию и что правительству следует призвать на помощь Рийгикогу.
Подробнее


"Чернобыль вынудил приехать в Эстонию". Звезда европейского баскетбола родилась в Кохтла-Ярве

20.11.2018
Белоруска Анастасия ВЕРЕМЕЕНКО - одна из лучших центровых в европейском женском баскетболе. Свой класс она показала в недавнем поединке отборочного турнира чемпионата Европы с Эстонией, оформив трипл-дабл - 19 очков, 10 подборов и 11 передач.
Подробнее


Выбираем радиатор: теплоотдача каких батарей выше

19.11.2018
От радиатора требуется немногое: чтобы грел хорошо и был безопасен. Исходя из этих простых требований и выбирается прибор. В продаже имеется несколько видов радиаторов отопления, которые отличаются формой, материалом и техническими характеристиками. Геометрия и материал, из которого он изготовлен, влияют на его мощность (теплоотдачу).
Подробнее