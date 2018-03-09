Сенаторы США призвали к диалогу с Россией после заявлений Путина о новом оружии

Четыре сенатора США призвали Госдепартамент начать переговоры с Россией о расширении контроля над вооружениями. Демократы Эдвард Марки, Джефф Меркли, Диана Файнстен, а также независимый сенатор Берни Сандерс написали письмо госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой начать диалог на эту тему. Текст письма опубликован на сайте сенатора Меркли.

"Стратегический диалог между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента (Владимира) Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник. Сейчас они не ограничены договором СНВ-3 и дестабилизируют (ситуацию), если будут развернуты" (цитата по РИА "Новости"), — говорится в письме.

В заявлении сенаторов также отмечается, что представленные Путиным новые виды вооружения, в частности, крылатая ракета и ядерный подводный беспилотник, не подпадают под действие договора СНВ-3, поэтому США необходимо начать переговоры с Россией для обновления этого соглашения.

По мнению авторов письма, диалог с Россией позволит урегулировать разногласия вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). "Представители США и России заявили, что договор о РСМД играет "важную роль в системе международной безопасности". В связи с этим мы призываем госдепартамент устранить нарушения со стороны России — на основе существующих положений договора о РСМД или на основе новых механизмов, о которых договорятся стороны", — говорится в письме.

Кроме того, авторы обращения полагают, что переговоры с Москвой приведут к большой транспарентности деятельности России в сфере создания тактического ядерного оружия.

Председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя заявление сенаторов, отметил позитивные сдвиги в политике США. "Новость, которая обнадеживает. После многих месяцев и даже лет жесточайшей риторики со стороны американских конгрессменов и сенаторов в адрес России вплоть до требований разорвать отношения появляются признаки "позитивного", а не "негативного" парламентского давления, причём на президента США, а не нашей страны", — написал российский сенатор в Facebook.

Косачев также выразил надежду, что после подобного решения последуют адекватные и разумные изменения в политике США в сфере стратегической стабильности и коллективной безопасности, поскольку "угрозы в современном мире для наших стран общие".

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном и гиперзвуковом оружии.