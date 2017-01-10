Американские сенаторы из Республиканской и Демократической партий подготовили законопроект о введении новых санкций в отношении России из-за предполагаемых кибератак. Reuters называет подготовленные ограничительные меры "масштабными".

Агентство цитирует предварительное резюме законопроекта, в котором говорится, что эти меры будут применяться к людям, участвовавшим в "значимых действиях по подрыву кибербезопасности государственных или частных инфраструктур и демократических институтов", а также к людям, оказывавшим помощь в таких видах деятельности.

Кроме того, могут быть введены также вторичные санкции против тех, кто связан с российской "оборонкой" или разведкой. Эти санкции могут оказать влияние на деятельность международных компаний.

Документ также предусматривает новые санкции за Украину и Сирию, вводит в действие четыре распоряжения администрации Барака Обамы о санкциях за Крым и восток Украины.

Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Джоном Маккейном и демократами Беном Кардином и Робертом Менендесом, которые считаются специалистами по внешней политике, с помощью нескольких других сенаторов обеих политических ориентаций. Помощники сенаторов сказали, что законопроект, как ожидается, поддержат еще несколько сенаторов, как демократов, так и республиканцев, усилив вероятность его принятия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал законопроект попыткой навредить перспективам двусторонних отношений России и США. "Это внутреннее дело США, но здесь мы видим продолжающиеся попытки исключения какого-либо диалога между нашими двумя странами и попытки удар за ударом нанести дальнейший урон перспективам наших двусторонних отношении", — сказал он.

Американские законодатели давно призывали к более жесткой реакции на присоединение Крыма, участие в войне на востоке Украины и гражданскую войну в Сирии. На расширение мер в США решились после того, как разведка подготовила доклад о том, что президент России Владимир Путин заказал кампанию, чтобы попытаться повлиять на президентские выборы 2016 года в пользу Дональда Трампа.

Соединенные Штаты 29 декабря 2016 года ввели санкции в отношении России в связи с хакерскими атаками, которые были произведены во время избирательной кампании в США, включив в черный список шесть физических лиц и пять ведомств и организаций РФ.

Список физических лиц пополнили шесть человек: руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Игорь Костюков и Владимир Алексеев, заместитель Коробова Сергей Гизунов, а также объявленные ранее в розыск властями США по обвинению в хакерстве Алексей Белан и Евгений Богачев. Им заблокировали американские активы, если они имелись, и запретили въезд в США.

Кроме того, 35 российских дипломатов были изгнаны перед Новым годом администрацией президента Барака Обамы из Вашингтона.

Кроме частных лиц, в черный список попали российские организации — Федеральная служба безопасности, Главное управление Генштаба (ранее Главное разведывательное управление Генштаба), автономная некоммерческая организация "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики", ООО "Специальный технологический центр", ООО "Цифровое оружие и защита".