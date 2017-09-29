Сенаторы раскритиковали Twitter за доклад о российских троллях

Американские сенаторы раскритиковали руководство сети микроблогов "Твиттер" за недостаточно информативный доклад на брифинге, посвященном расследованию российского следа в предвыборной кампании в США.



Руководство Twitter в четверг сообщило о закрытии свыше двухсот аккаунтов, принадлежавших тем же российским пользователям, которые в ходе американской предвыборной кампании разместили тысячи рекламных сообщений политического характера в "Фейсбуке".



Представители соцсети сообщили этот и другие факты на закрытых слушаниях в спецкомитете сената США по разведке.



Сенатор от штата Вирджиния, демократ Марк Уорнер назвал презентацию Twitter "разочаровывающей и неадекватной".



Спецкомитет не почерпнул почти никакой новой информации из доклада интернет-компании, сказал сенатор.



По его словам, большая часть материалов Twitter основывалась на информации, которая уже была получена от Facebook ранее.



"Это показывает, колоссальное непонимание командой Twitter всей серьезности ситуации", — добавил Уорнер, говоря о расследовании предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года.

Среди членов руководства Twitter, встречавшимися с представителями сенатского комитета по разведке, как сообщается, был вице-президент компании Колин Кроуэлл.



Встреча представителей Twitter с сенатским комитетом проходила в рамках масштабного расследования действий российских лиц, использовавших "Фейсбук", Твиттер" и другие соцсети для того, чтобы распространять дезинформацию и сеять недовольство в ходе американской предвыборной кампании 2016 года.



Российские власти обвинения отвергают.



Не боты, а живые люди



Переговоры Twitter с представителями сенатского комитета проходили за закрытыми дверями, их содержание сторонами не раскрывается.



"В силу природы этих расследований мы не всегда можем обнародовать то, что мы обсуждали со следователями. Всегда будут оставаться методы и инструменты, о которых мы не можем говорить, потому что это только поможет злоумышленникам их обойти", — сообщается в блоге компании Twitter.



По словам Twitter, соцсеть добилась успехов в борьбе с автоматизированными аккаунтами, то есть ботами, но в последнее время появилась новая проблема — аккаунты, управляемые не ботами, а людьми.



Огромное количество аккаунтов, координируемых троллями, производят эффект, подобный спаму. Однако выявить такие неавтоматизированные аккаунты гораздо сложнее, сетуют в Twitter.



Комитеты по разведке сената и палаты представителей пригласили руководителей Facebook, Google и Twitter дать 1 ноября показания на публичных слушаниях, посвященных вмешательству России в американские выборы.



Фабрика троллей



Аккаунты в "Твиттере" как сообщает Washington Post, были связаны с 470 аккаунтами и страницами в "Фейсбуке", которые по утверждению руководства соцсети, были открыты известной российской "фабрикой троллей" — санкт-петербургским "Агентством интернет-исследований".



Бывший интернет-тролль Людмила Савчук: "Надеюсь, фабрику троллей разорят"

Некоторое время назад эксперты Facebook изучили политическую рекламу у себя в соцсети, которая теоретически могла иметь российское происхождение.



Например, это были объявления, оплаченные с аккаунтов, имеющих американские IP-адреса, но настроенных на русский язык. Они не нарушили никаких правил, установленных компанией Facebook, и поэтому не были закрыты соцсетью.

Ими была оплачена политическая реклама объемом примерно в 3 000 объявлений стоимостью 100 тысяч долларов.



Реклама не призывала голосовать за определенного кандидата, но содержала провокационную информацию по горячим темам предвыборной кампании — таким как вопросы иммиграции.



Теперь внимание следователей привлекла активность российских троллей в "Твиттере".



"Имеется множество свидетельств того, что российская разведка присутствовала в "Твиттере" многие годы и использовала его для распространения посланий таким образом, чтобы они потом размножались основными и ангажированными средствами массовой информации", — цитирует Washington Post заместителя директора Sunlight Foundation Алекса Хауарда.