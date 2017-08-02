Сенат США утвердил нового главу ФБР вместо уволенного Трампом Коми

Предложенная Дональдом Трампом кандидатура на пост главы ФБР была одобрена подавляющим большинством американских сенаторов. Вместо уволенного в мае назначенца Барака Обамы Джеймса Коми бюро возглавил Кристофер Рэй.

Новым директором Федерельного бюро расследований (ФБР) стал бывший юрист министерства юстиции США Кристофер Рэй: за его кандидатуру проголосовали 92 сенатора, передает Reuters.

Против предложенной президентом Дональдом Трампом кандидатуры проголосовали 5 сенаторов.

Пост директора ФБР оставался вакантным с 10 мая 2017 года, когда Трамп уволил Джеймса Коми, возглавлявшего службу в прежней администрации Барака Обамы. В письме к Коми Трамп обвинил его в ”неспособности эффективно руководить” ФБР. Президент США посчитал, что для восстановления доверия к службе ей нужен новый лидер.

”Хотя я высоко ценю ваши cообщения, по трем отдельным случаям, что я не нахожусь под следствием, я все-таки согласен с постановлением Департамента юстиции, что вы неспособны эффективно руководить Бюро”, — написал тогда Трамп, отсылая к расследованию ФБР о его предполагаемых связях с Россией.

Трамп номинировал Рэя на пост директора ФБР 7 июня. На заседании юридического комитета сената США в ответ на вопрос сенатора Линдси Грэма, является ли Россия врагом или союзником Штатов, Рэй ответил, что Россия — это ”иностранная держава, с которой нужно вести себя осторожно”.

​По его мнению, с Москвой необходимо сотрудничать по определенным вопросам, однако подходить к отношениям нужно осмотрительно. Рэй поддержал мнение разведывательного сообщества США о том, что именно Москва провела хакерскую атаку на серверы Демократической партии, назвав это ”недружественным актом”.