Сенат США расширил антироссийские санкции

Сенат США большинством голосов одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение антироссийских санкций.

Отныне американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше, чем на 14 дней. До недавнего времени этот срок составлял 90 дней. Помимо прочего, закон дает конгрессу право блокировать единоличное решение президента США об отмене ограничений.

Как сообщает The Walls Street Journal, сенат одобрил "Закон о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии от 2017 года". Документ не только ужесточает уже действующие меры, но и вводит новые ограничения, а также усложняет процедуру отмены санкций.

Документ на уровне закона закрепляет действующие в настоящее время антироссийские санкции, которые ввел своими указами предыдущий президент США Барак Обама. Законопроект позволяет американскому конгрессу заблокировать любую попытку действующего главы государства Дональда Трампа снять или ослабить существующие ограничения.

Кроме того, в документе также идет речь и об ограничительных мерах для энергетического сектора РФ. В частности, законопроект предполагает ограничение длительности сделок с предоставлением финансирования российским энергетическим компаниям до 30 дней.

Законопроект предусматривает и санкции против ключевых секторов российской экономики: горнодобывающей промышленности, металлургии, морского и железнодорожного транспорта. Конкретный список компаний, в отношении которых предлагается ввести ограничения по привлечению кредитов, будет устанавливать министерство финансов США.

Новые ограничения, как ожидается, затронут и инвестиции в российские экспортные нефте- и газопроводы. Под санкции попадут инвесторы, которые буду вкладывать в отрасль более миллиона долларов (более пяти миллионов долларов за 12 месяцев). Помимо этого, расширяется и действие запрета на помощь в разработке шельфовых месторождений: отныне нельзя будет оказывать поддержку и частным компаниям, доля в которых принадлежит лицу из санкционного списка.

Как сообщил накануне глава банковского комитета сената США Майк Крэйпо законопроект выполняет четыре задачи: "усиливает и расширяет существующие санкции против России, создает новые санкции против России, переводит конгресс на более высокий уровень, чем ранее, формируя механизм, благодаря которому отмена санкций против РФ будет возможна лишь в случае, если за эту меру проголосует конгресс, кроме того, повышает возможности Минфина фиксировать незаконное финансирование, включая незаконные финансовые потоки, связанные с Россией" (цитата по "Интерфакс").

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон, в свою очередь, ранее заявлял о том, что у него нет уверенности в результативности принимаемых парламентариями мер. По его словам, на данном этапе важнее разобраться с состоянием американо-российских отношений, которое "не отвечает ни интересам США, ни мировой стабильности". При этом Тиллерсон заверил, что он может самостоятельно информировать конгрессменов в тех случаях, когда ужесточение политики в отношении России необходимо.

В минувший понедельник, 12 июня, сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм сообщил о том, что республиканцы и демократы практически договорились по поводу возможной инициативы Дональда Трампа по смягчению санкций против России. Сенаторы намерены заблокировать попытки президента и добиться ужесточения санкций.

"Любой член конгресса, который не хочет наказать Россию за то, что она делает, предает демократию. И если президент не подпишет закон, чтобы наказать Россию, это будет предательством демократии", — пояснил тогда Грэм.

Глава комитета по внешней политике Боб Коркер на прошлой неделе предсказал, что сенат выйдет с "очень, очень сильной" инициативой по антироссийским санкциям, которая будет поддержана и Демократической, и Республиканской партиями. Он дал понять, что реакция на "яростные российские кибератаки" во время президентских выборов является неотвратимой.

Ранее бывший сотрудник Госдепа США рассказал СМИ, что сразу после прихода к власти Дональд Трамп поручал внешнеполитическому ведомству разработать предложения по снятию экономических санкций с России, возвращению ей дипломатической собственности и рассмотрению других шагов по ослаблению напряженности в отношениях с Москвой.

Усилия по ослаблению или отмене санкций, введенных президентом Бараком Обамой в ответ на вмешательство России на Украине и в президентские выборы в США в 2016 году, встревожили некоторых чиновников Госдепа. В связи с этим сотрудники дипведомства начали незамедлительно лоббировать в конгрессе США принятие законопроекта, который не позволил бы отменить ограничительные меры.

Высокопоставленный представитель Белого дома подтвердил, что администрация начала изучать вопрос изменения антироссийских санкций в рамках более широкого пересмотра политики, который все еще продолжается.

В ходе саммита "Большой семерки" в Италии страны G7 выразили готовность усилить санкции против России. Газета The Wall Street Journal сообщила 25 мая со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США не собираются снимать санкции с России. Более того, команда Трампа рассматривает вариант с ужесточением антироссийских мер, отмечал собеседник издания.

В Госдепартаменте США после переговоров госсекретаря Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 10 мая заявили, что санкции останутся "до тех пор, пока Россия не остановит действия, которые к этому привели".