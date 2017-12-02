Сенат США одобрил самый масштабный за десятилетия проект налоговой реформы

Сенат США одобрил свой вариант налоговой реформы, которая может стать самой масштабной в стране с 80-х годов прошлого века. Американские СМИ называют принятие документа крупной победой Республиканской партии и президента Дональда Трампа.

После многочасового бурного обсуждения законопроект был принят 51-м голосом "за", при 49-и голосах "против". Как отмечает Associated Press, все без исключения представители демократов голосовали против реформы. Не поддержал документ также один член Сената от республиканцев.

В прошлом месяце Палата представителей американского Конгресса одобрила свой вариант налоговой реформы. Теперь оба принятых документа должны пройти процедуру согласования, прежде чем единый законопроект будет отправлен на подпись Дональду Трампу.

Несмотря на то что версии Палаты представителей и Сената имеют существенные различия, обе программы предусматривают, в первую очередь, сокращение налогов для состоятельных граждан и бизнеса. Менее обеспеченные категории населения получат не столь существенные преференции.

Сокращение налогов является центральным элементом программы президента США Дональда Трампа, призванной подтолкнуть к росту американскую экономику и создать новые рабочие места. Белый дом и лидеры республиканцев считают, что реформа будет способствовать росту инвестиций. По мнению властей, средства, которые корпорации и состоятельные граждане сэкономят на налогах, будут направлены на создание нового бизнеса и строительство новых предприятий.

Однако далеко не все те, кому налоговая реформа должна принести существенные преференции, считают ее удачной. В середине ноября более 400 американских миллионеров и миллиардеров поставили свои подписи под обращением к Конгрессу, в котором призвали законодателей не снижать налоги для состоятельных граждан.

Авторы письма считают ошибочным предложение республиканцев о сокращении налогов для богатых семей в тот момент, когда госдолг США очень высок, а неравенство доходов граждан страны является самым существенным с 1920-х годов. Они призвали Конгресс не одобрять законопроект, который, по их мнению, "еще больше усугубит неравенство" и повысит госдолг. Они считают необходимым не снижать налоги для состоятельных граждан, а поднимать их.