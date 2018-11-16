Семья погибшего при крушении самолета Lion Air подала иск против Boeing

Пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air разбился у западного побережья острова Ява 29 октября, погибли все находившиеся на борту 189 человек.

По данным Reuters, за день до крушения пилот Boeing сообщал о технической неисправности самолета и посылал сигнал бедствия. В индонезийском комитете по обеспечению безопасности на транспорте отмечали, что лайнер испытывал проблемы с прибором скорости на протяжении последних четырех полетов.

В настоящее время эксперты изучают данные с бортового самописца, поднятого со дна Яванского моря, и устанавливают причину авиакатастрофы.

Федеральное управление гражданской авиации США начало проверку Boeing после крушения самолета, специалисты оценят анализы безопасности самолетов, проведенные компанией за последние годы.