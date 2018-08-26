Семья Маккейна отказала Трампу в посещении похорон сенатора

Телеканал напомнил, что Маккейн в течение года планировал собственные похороны, отсутствие Трампа на церемонии было обязательным условием. Позиция его родственников осталась неизменной.

Свои соболезнования Трамп уже выразил. ”Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами”, — написал он на своей странице в Twitter.

Маккейн неоднократно критиковал Трампа, называя его импульсивным и дезинформированным. В частности, камнем преткновения между политиками стала реформа здравоохранения, против которой выступал Маккейн. Тогда Трамп обвинил его в обмане избирателей.

О смерти Маккейна стало известно в ночь на 26 августа. Он умер на 82-м году жизни. За два дня до этого страдавший раком мозга сенатор отказался от лечения.