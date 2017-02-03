Семичасовая пресс-конференция Лукашенко: о Белоруссии, отношениях с РФ и ценностях русского языка

Многоплановые отношения с Россией, экономическая ситуация в республике и внешнеполитические проблемы стали основными темами состоявшейся встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с журналистами и представителями общественности. Пресс-конференция "Большой разговор с президентом" продолжалась 7 часов 25 минут.

В самом начале пресс-конференции, названной "Большой разговор с президентом" и продолжавшейся 7 часов 25 минут, он призвал присутствующих быть откровенными при обсуждении актуальных вопросов. "Закрытых тем нет, высказывайте свои мнения, но не переходите на личности — будь то (президент РФ Владимир) Путин, (президент США Дональд) Трамп, (президент Украины Петр) Порошенко или (канцлер ФРГ Ангела) Меркель", — подчеркнул Лукашенко.

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Сам он иногда в эмоциональной манере старался откровенно вести многочасовую беседу с аудиторией, неоднократно обращаясь в разных контекстах к российско-белорусским отношениям.

В мире и стабильности

Президент начал с главного, сказав о том, что Белоруссии удалось сохранить стабильность. "Есть силы, которые (хотят) втянуть Белоруссию в конфликт и хаос. Обществу как никогда нужны стабильность и социальная защищенность. Нам удалось сохранить мир и стабильность", — подчеркнул он.

Говоря на внутриэкономические темы, Лукашенко вновь поставил задачу повышения благосостояния белорусского народа. В этом смысле он потребовал безусловного выполнения решения о повышении средней заработной платы в республике до $500. "Кровь из носа, но $500 должны быть обеспечены", — подчеркнул глава государства. Вместе с тем он указал, что заработная плата и пенсии могут быть повышены только за счет эффективной работы экономики.

Вопрос о резонансном в белорусском обществе декрете "О тунеядцах" вызвал не меньший интерес у аудитории. Лукашенко выразил мнение, что он может быть отменен. "Если мы придем к выводу, что это анахронизм, мы его отменим, но не спешите, может, он еще много полезного привнесет в нашу жизнь", — сказал президент, признав, что "люди восприняли декрет остро". Он добавил, что документ касается небольшой части населения, а против него выступает лишь активная его часть.

Декрет "О предупреждении социального иждивенчества" появился в апреле 2015 года и сразу же вызвал критику и оживленные дискуссии в разных слоях общества. Документ, получивший название "Декрет о тунеядцах", устанавливает налог в размере 20 базовых величин (более $200) для граждан республики, а также для постоянно проживающих в стране иностранцев и лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании госрасходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в году.

Президент ответил и на другие внутриэкономические вопросы. Много времени было уделено взаимоотношениям власти и бизнеса, жилищно-коммунальному хозяйству, инвестициям, развитию сельского хозяйства и промышленности, поддержке предпринимательства, вопросам зарплат, пенсий и ценообразования.

Многовекторная политика

По словам Лукашенко, Белоруссия будет проводить многовекторную политику, другого пути у республики нет. "У нас не все получилось в многовекторности. Летели на одном крыле, куда прилетели — сами знаете. У нас нет другого пути, как развивать многовекторность", — сказал он. В этом контексте президент особо отметил важность выстраивания позитивных отношений с соседними государствами.

"Мы должны дружить со всеми соседями — с Россией, Украиной, Польшей, Литвой, Латвией, они все наши соседи", — подчеркнул он. "У нас открытая экономика, и этим многое объясняется", — добавил Лукашенко.

Отвечая на вопрос, он пояснил, что Белоруссия никогда не выступала против интеграционных процессов с Россией в рамках Союзного государства, а также другими странами в Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭС). "Мы никогда не были против интеграционных процессов, мы сами их инициировали", — сказал президент. Он заявил, что появившиеся в прессе сообщения якобы о выходе Белоруссии из Союзного государства или ЕврАзЭС являются "полным вымыслом".

"Мы — не Украина, мы в НАТО не стремимся", — подчеркнул Лукашенко. Он указал на общность Белоруссии и России. Отмечая имеющиеся в отношениях двух стран проблемы в решении прежде всего экономических вопросов, в частности, в нефтегазовой сфере и области поставок продовольствия, белорусский лидер заявил, что он очень не хочет, чтобы "конфликт наверху опустился бы донизу". "Никогда не обижайте русских", — добавил президент.

Без российской нефти?

Эмоционально Лукашенко говорил о проблемах российско-белорусских отношений в нефтегазовой сфере, где пока не удается договориться о ценах. По его словам, Минск вполне может обойтись без российской нефти, хотя будет очень трудно. "Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло? Понятно, что без российской нефти мы обойдемся" — сказал он. Будет очень трудно, но Белоруссия "все равно найдет выход", отметил президент.

По его словам, "свобода, независимость — это очень рентабельно, это не оценивается никакими деньгами, никакими числами". "Совершенно несопоставимо, если на одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть", — добавил Лукашенко.

Он заявил, что его страна в судебном порядке оспаривает "нарушение Россией условий поставки нефти". "Они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились в суд, будет судебное разбирательство", — сказал президент. Белоруссия же ни один договор с Россией не нарушила, заметил он.

"У нас есть межгосударственные договоры. Белоруссией ни один договор не нарушен. Россия пинает их и в хвост, и в гриву", — утверждал Лукашенко. Он также сообщил, что вице-премьер Владимир Семашко в субботу поедет в Москву на продолжение переговоров по нефтегазовым вопросам.

Пограничные вопросы

Кроме того, Лукашенко считает, что Москва нарушила договор о границе между двумя странами. По его словам, решение России об установлении пограничных зон в регионах, граничащих с Белоруссией, следует рассматривать в политическом контексте. "Это чисто политический выпад", — полагает президент.

Во вторник МИД Белоруссии заявил, что Москва не уведомила о решении установить пограничную зону в прилегающих к республике регионах РФ. "Вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Белоруссией без предварительного уведомления", — сказала заместитель начальника управления информации — начальник отдела пресс-службы МИД Белоруссии Мария Ваньшина.

Между тем Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия ответственно подходит к охране границы. По его словам, "в Беловежской пуще не то что бревно, полено через границу не пронести".

Эксперты отмечают, что опасения у российской стороны вызывает решение о пятидневном безвизовом порядке въезда в Белоруссию через аэропорт Минска, которое начнет действовать с 12 февраля. Указ президента распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и ряд других государств. Безвизовый порядок передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты РФ. Это связано с тем, что рейсы между Белоруссией и Россией являются внутренними, и пограничный контроль на них не осуществляется.

Как заявил в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС, Лукашенко, он не считает, что Москва хочет воссоздать полноценную границу с Белоруссией. "Не думаю, что Россия решится на создание полноценной границы", — сказал он. По словам президента, если РФ начала делимитацию или демаркацию границы, "это может привести к серьезному конфликту". В то же время он выразил сомнение, что подобные действия осуществляются.

Лукашенко подчеркнул, что "россияне могут быть уверены, что они как приезжали, так и будут приезжать в Белоруссию". "Люди не должны пострадать", — добавил он.

Базовый аспект

Президент не считает нужным создание военной базы РФ в Бобруйске. "Зачем с военной точки зрения эта база? Не нужна она здесь. Эта база и самолеты, которые они (россияне) хотят здесь посадить, — это демонстрация", — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что считает целесообразной передачу Россией Белоруссии военных самолетов вместо строительства авиабазы. "У нас отличные пилоты, у нас отличная школа. Вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах. Вы нам дайте 20 самолетов — мы же единая группировка", — отметил белорусский лидер.

В сентябре 2015 года президент России Владимир Путин поручил Минобороны с участием МИД провести переговоры с белорусской стороной и по их итогам подписать проект соглашения между двумя странами о создании на территории Белоруссии российской авиационной базы. Как ранее отмечали в правительстве РФ, соглашение должно будет способствовать организации совместной охраны границы Союзного государства в воздушном пространстве и созданию Единой региональной системы противовоздушной обороны России и Белоруссии.

Судьба блогера

У Белоруссии нет оснований не выдавать Азербайджану Александра Лапшина, который был задержан в Минске в декабре минувшего года в связи с тем, что по запросу Азербайджана попал в международную базу разыскиваемых лиц. "У Беларуси нет оснований не выдавать Азербайджану блогера Лапшина", — подчеркнул Лукашенко, попросив журналистов "не раскручивать эту тему".

Он также отметил, что данный вопрос будет решен "по закону и международным соглашениям". По мнению президента, "Россия, Израиль и Азербайджан могут сами договориться о судьбе Лапшина".

Лапшин, имеющий российское и израильское гражданство, был задержан в Минске в связи с тем, что Баку инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана. Ранее Лапшина в следственном изоляторе в Минске посетили российские и израильские дипломаты. Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова сегодня заявила, что выдача российских граждан третьим странам недопустима.

Ценность русского языка

Президент призвал белорусов не отказываться от русского языка. "Русский язык — это великое, это наше", — сказал он.

По словам Лукашенко, до тех пор, пока он является главой государства, не допустит, "чтобы костыляли по языковому вопросу". Он отметил, что аккуратно относится к этой теме.

Белорусский стиль

Лукашенко рассказал журналистам и о своих предпочтениях в одежде, сообщив, что на нем "костюм свой (белорусский), рубашка импортная". "Ну, умеют делать", — пояснил он. Красный галстук тоже оказался зарубежного производства.

"Туфли от "Марко" (белорусско-итальянское совместное предприятие), — продолжил президент, — носки импортные, трусы свои". "Я хочу, чтобы мы больше делали своего", — подытожил он.

Лукашенко также подчеркнул, что почти не пьет спиртного, но тем не менее похвалил "Президентскую водку". "Она не продается — я могу подарить бутылку, ящик, полприцепа", — отметил глава государства. При этом он добавил, что по качеству "такой нигде в мире нет".