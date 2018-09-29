29.09.2018, 20:38

Семеро арестованных и центнер взрывчатки: в Голландии предотвращен масштабный теракт

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bbcrussian.com
EST
Thalys rong
фото иллюстративноеFoto: Francois Walschaerts, AP

На следующий день после того как в Голландии были арестованы семеро предполагаемых джихадистов, полиция провела серию масштабных обысков, изъяв по их результатам внушительные объемы химических веществ, используемых для изготовления взрывных устроств.


В частности, полицейские обнаружили более 100 кг минеральных удобрений, которые могли быть использованы для изготовления "бомбы на колесах", а также другие взрывчатые вещества, которыми, как полагает следствие, злоумышленники планировали наполнить пояса смертников.

Арест семи подозреваемых произошел в минувший четверг в ходе спецоперации элитного антитеррористического подразделения голландской полиции в городах Арнем на востоке Нидерландов и Верт, который расположен недалеко от границы с Бельгией.

Спецслужбы страны располагают сведениями о том, что арестованные планировали совершить масштабный теракт во время крупного культурного мероприятия в Нидерландах.

Есть основания полагать, что подозреваемые планировали еще одно нападение с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля, который они намечали взорвать в людном месте, чтобы убить как можно больше людей.

Однако, по данным правоохранительных органов Голландии, это не связано с проведением в ближайшее время в Верте ярмарки аттракционов.

Что именно должно было стать мишенью террористов, не сообщается, однако, по информации полиции, эти аресты связаны с более широкой экстремистской сетью, планирующей нападения в европейских странах.

Что известно о подозреваемых?

Все семеро были арестованы в ходе спецоперации в четверг, а в пятницу предстали перед судом в Роттердаме.

Сообщается, что среди задержанных мужчины в возрасте от 18 до 34 лет.

Прокуратура полагает, что во главе этой группы стоял 34-летний выходец из Ирака курдского происхождения по имени Харди Н.

Он был арестован в 2014 году за попытку примкнуть к боевой исламистской группировке "Фронт ан-Нусра" в Сирии. Тогда он провел три месяца в тюремном заключении и был выпущен на поруки.

Однако его брат в интервью голландскому телеканалу NOS заявил, что обвинения в планировании теракта безосновательны.

Полиция между тем обнародовала весьма впечатляющую запись этой спецоперации, на которой видно, как нескольких подозреваемых вытаскивают силой из фургона с французскими номерами в Верте и как спецотряд штурмует квартиру в жилом доме в Арнеме в районе Презикхаф.

Предполагаемый главарь ячейки Харди Н. был среди четверых подозреваемых, задержанных в Арнеме.

В их числе также 18-летний юноша и двое молодых людей в возрасте за 20, которых ранее задерживали турецкие спецслужбы вблизи границы с Сирией.

Одного из них, известного как "Вайль эль-А", арестовывали в прошлом году при фотографировании периметра голландской авиабазы.

Прокуратура Голландии также сообщает, что у задержанных имелось при себе пять единиц стрелкового оружия и что они искали возможность приобрести автоматы Калашникова, винтовки, гранаты и пояса смертников, а также намеревались пройти подготовку по обращению с ними.

В настоящий момент уровень террористической угрозы в Нидерландах оценивается в четыре балла из пяти возможных.

Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что правоохранительным органам удалось предотвратить трагедию, но призвал население сохранять бдительность.

"Угроза нападения по-прежнему очень реальна", — сказал он.

Голландии удалось избежать масштабных терактов, которые в последние годы поразили ряд других европейских стран, в частности, Британию, Францию и Германию.

Однако в последнее время в этой стране прозвенел целый ряд "тревожных звонков".

В частности, три месяца назад в Роттердаме были арестованы два человека по подозрению в подготовке терактов на территории Франции и Нидерландов.

Также месяц назад 19-летний афганец, имевший вид на жительство в Германии, успел ранить ножом двух американских туристов на центральном вокзале в Амстердаме, прежде чем был обезврежен полицейскими.

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Семеро арестованных и центнер взрывчатки: в Голландии предотвращен масштабный теракт

29.09.2018
На следующий день после того как в Голландии были арестованы семеро предполагаемых джихадистов, полиция провела серию масштабных обысков, изъяв по их результатам внушительные объемы химических веществ, используемых для изготовления взрывных устроств.
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