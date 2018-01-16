Семейная пара в Калифорнии держала на цепи 13 детей

Полиция Калифорнии задержала семейную пару, которую подозревают в том, что те держали своих детей в заточении. В доме в калифорнийском городе Перрис полицейские обнаружили 13 детей. Младшему ребенку — два года. Старшему уже 29. Некоторые из них были прикованы цепями к кроватям.

По обвинениям в издевательствах и создании опасной ситуации для жизни детей задержали 57-летнего Дэвида Аллена Турпин и 49-летнюю Луизу Анну Турпин.

Как сообщили в отделении полиции Риверсайд, одной из девочек удалось сбежать из дома в минувшее воскресенье и позвонить в службу спасения с мобильного телефона, который она нашла дома.

По словам полицейских, 17-летняя девушка казалась истощенной и выглядела гораздо младше своих лет — на вид ей можно было дать лет 10.

Прибывшая в дом семьи Турпин полиция увидела шокирующую картину — в полумраке, в дурно пахнущей комнате находились прикованные цепями к кроватям дети. Их родители не могли дать логическое объяснение происходящему.

Дом семьи Турпин находится в калифорнийском городе Перрис, в 95 км к юго-востоку от Лос-Анджелеса.

Как говорят полицейские, их шокировало то, что даже взрослые дети (семь из 13 детей четы Турпин — в возрасте от 18 до 29 лет) покорно сидели взаперти, не предпринимая попыток освободиться.

"Все они явно страдали от недоедания, жили в антисанитарных условиях и грязи", — говорят в полиции.

Сейчас все содержавшиеся в неволе проходят курс реабилитации и лечения в местных больницах.

"Это настолько печально, что в это сложно поверить", — сказал агентству Рейтер главный врач одной из больниц Марк Уффер.

Согласно официальной информации, до переезда в Калифорнию семья Турпин долгое время жила в Техасе. Дэвид Турпин работает инженером в американской военно-промышленной компании Northrop Grumman и получает неплохую зарплату. Однако, как предположили в полиции, поскольку его жена не работает, а взрослые дети не имели возможности учиться и работать, можно предположить, что их потенциальные расходы могли значительно превышать размер дохода.

На личных страницах Дэвида и Луизы Турпин есть несколько семейных фотографий с детьми

Имя Дэвида Турпина значится в числе должников одной из местных школ, к которой были прикреплены шесть его детей.

Один из соседей задержанных рассказал агентству Рейтер, что семья Турпин жила обособленной жизнью.

"Они относятся к тем семьям, о которых вы ничего не можете узнать. Они никогда не заходили к нам, я никогда не видел, чтобы к ним кто-то приходил. Все, что вы видите, это то, что они выходят из дома, возможно, за продуктами. И все", — рассказал сосед семьи Турпин.

Соседка подозреваемых — 50-летняя Кимберли Миллиган — рассказала газете Los Angeles Times, что ей семья Турпин казалось странной. Ее удивляло, почему дети не выходят на улицу поиграть.



"Я думала, что они учились дома. Ты понимаешь, что что-то не так, но никогда не хочется думать плохо о людях", — говорит она. Она вспоминает, что как-то поздоровалась с одним из их детей, но ребенок посмотрел на нее так, будто хотел стать невидимкой.

Джеймс Кук, Би-би-си, Перрис

Дом семьи Турпин на улице Muir Woods Road, 160 ничем не отличается от других таких же опрятных, симпатичных загородных домов в округе.

У дома припаркованы три автомобиля и минивэн. Шторы опущены, одно из окон украшено рождественской звездой.

Дома в этом районе довольно просторные, но находятся достаточно близко друг к другу. Сложно представить, как живущей здесь семье удавалось скрывать столько мрачных секретов.

Соседи сейчас терзают себя вопросами, почему они не заметили, что в доме творилось нечто неладное.

Никто не в состоянии ответить на вопрос, как долго детей держали взаперти, и почему все это случилось.

Громкие случаи похищений и удержания в заточении за последние годы: