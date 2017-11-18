Сексуальные домогательства: что под этим понимают в Европе

Пикантные анекдоты, подмигивание или приглашение на просмотр порнофильма — мнения европейцев о том, что можно считать сексуальным домогательством, различаются. Подробности — у DW.

Массаж начальником плеч подчиненной, хлопок по ягодицам, мужская рука на женской талии… Или если мужчина принуждает свою коллегу к просмотру порнофильма — скорее всего, многие посчитают такое поведение сексуальным домогательством. Но как быть, к примеру, с милым комплиментом по поводу облегающего платья?

Недавний секс-скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна поднял на поверхность множество проблем, возникающих при общении между мужчиной и женщиной. Миллионы женщин по всему миру присоединились к акции #MeToo ("Я тоже"), призывающей жертвы насилия рассказать о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. Миллионы пользователей Facebook и Twitter — в том числе и публичные персоны — поделились своими историями.

В то же время критики акции отмечают, что под домогательством мужчины и женщины зачастую понимают разные вещи: что для одного — комплимент, для другого — уже красная черта. Об этом, помимо прочего, свидетельствуют и результаты опроса, недавно проведенного социологической службой YouGov в семи европейских странах. В исследовании приняли участие 8500 мужчин и женщин из Германии, Великобритании, Франции, Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии. Респонденты должны были дать свою оценку различным ситуациям — к примеру, как они относятся к тому, что мужчина свистит вслед женщине, прижимается к ней на вечеринке во время танцев или же обнажает перед ней свои гениталии.

Подмигивание для французов — сексуальное домогательство

Почти все респонденты сходятся во мнении, что ситуации, когда мужчина пытается сфотографировать женщину под юбкой или же принуждает ее к действиям сексуального характера, можно считать домогательством. Хватать женщину за ягодицы, на взгляд опрошенных, также однозначно неприемлемо.

По другим вопросам мнения несколько расходятся. Относительно толерантными оказались немцы: шутки на сексуальные темы домогательством считает лишь каждый третий респондент. Для сравнения: в Великобритании подобные высказывания причиняют дискомфорт 67 процентам опрошенных. По мнению большинства британских женщин, даже смотреть на декольте — абсолютно недопустимо. А французы, которые традиционно считаются европейскими экспертами по флирту, придерживаются особо консервативных взглядов: каждый четвертый считает подмигивание сексуальным домогательством. Более того, для 16 процентов французов даже приглашение на свидание — табу: это самый высокий показатель среди семи стран.

Шведки подвергаются домогательствам чаще, чем болгарки?

Однако как обстоят дела в остальных странах Евросоюза? "В Европе сексуальные домогательства остаются широко распространенной проблемой", — констатирует Йоанна Гуди, руководитель объемного исследования, проведенного Агентством ЕС по защите основных прав человека (FRA) в 2014 году. В общей сложности в опросе приняли участие 42 000 женщин в 28 странах, входящих в ЕС. Им предложили оценить одиннадцать типичных ситуаций — начиная от непрошенных прикосновений, объятий или поцелуев вплоть до электронных и смс-сообщений сексуального характера.

Согласно результатам опроса, половина респонденток по меньшей мере раз в жизни подвергались домогательствам. При этом лидерами списка стали именно скандинавские страны, которые обычно приводят в качестве примера в том, что касается обеспечения гендерного равенства. 81 процент шведок утверждают, что хотя бы раз в своей жизни подвергались сексуальным домогательствам в той или иной форме. В Дании, Нидерландах и Финляндии этот показатель также высок. В другом конце списка находится Болгария: там на этот вопрос положительно ответили лишь 24 процента женщин. Похожая ситуация наблюдается в Румынии и Польше.

Как отмечает Йоанна Гуди, в некоторых странах-членах ЕС до сих пор не принято открыто говорить о сексуальном насилии. "Сексуальные домогательства там воспринимают как сугубо личное дело", — поясняет эксперт. В то же время, к примеру, в Швеции принято сообщать правоохранительным органам о преступлениях сексуального характера. Это можно объяснить тем, что — в отличие от Восточной Европы — там уже годами ведутся дискуссии о равноправии полов.

Новый закон в Германии после кельнских событий

Еще недавно в Германии действовал принцип: сексуальные действия — с юридической точки зрения — считались изнасилованием лишь в том случае, если жертва активно сопротивлялась, преступник применял насилие или угрожал ей. А если женщина просто упрашивала мужчину, умоляла его остановиться или же начинала плакать, то для преследования по закону было недостаточно оснований. Что же касается ситуации, когда кого-то лапают, то есть хватают за грудь или другие места, то привлечь за это насильника к уголовной ответственности зачастую было невозможно.

В 2015 году министерство юстиции ФРГ разработало первый законопроект, который ужесточал наказания за сексуальное насилие. Однако, по словам зампредседателя фракции социал-демократов в бундестаге Евы Хёгль, многие депутаты встретили его в штыки. Но затем последовала новогодняя ночь 2016 года у кельнского центрального вокзала (где были зафиксированы многочисленные сексуальные домогательства. — DW), и сопротивление депутатов, как правило, мужчин, резко пошло на убыль.

В июле 2016 года парламент ФРГ принял новый закон, согласно которому сексуальное действие приравнивается к изнасилованию — в том числе тогда, когда жертва не оказывает активного сопротивления. Таким образом, в уголовном кодексе ФРГ начал действовать принцип "Нет значит нет". Отныне наказание будет применяться и тогда, когда жертва словами или жестами продемонстрирует, что не дает согласия на половой акт. В законодательство также вводится ответственность за "сексуальное домогательство" — она распространяется на лиц, пристающих к женщинам. Виновным в преступлениях подобного характера здесь теперь грозит тюремное заключение сроком до двух лет или денежный штраф.