Секретная служба США рассказала о ”минировании” около Белого дома

Утром 3 ноября сотрудники Секретной службы США задержали у Белого дома мужчину, который заявил, что неподалеку ”бросил бомбу”. Об этом сообщается в твиттере ведомства.
”Мужчина был незамедлительно взят под стражу, зону перекрыли для пешеходов и транспортных средств”, — говорится в сообщении.
Сотрудники ведомства проверили Пенсильвания-авеню, взрывных устройств они не обнаружили.
Ранее сообщалось, что у ограды Белого дома задержали подозрительного человека.
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