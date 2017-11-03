03.11.2017, 19:24

Секретная служба США рассказала о ”минировании” около Белого дома

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Gazeta.ru
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usaFoto: Ester Vaitmaa

Утром 3 ноября сотрудники Секретной службы США задержали у Белого дома мужчину, который заявил, что неподалеку ”бросил бомбу”. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

”Мужчина был незамедлительно взят под стражу, зону перекрыли для пешеходов и транспортных средств”, — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства проверили Пенсильвания-авеню, взрывных устройств они не обнаружили.

Ранее сообщалось, что у ограды Белого дома задержали подозрительного человека.

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