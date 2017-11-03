Секретная служба США рассказала о ”минировании” около Белого дома

Утром 3 ноября сотрудники Секретной службы США задержали у Белого дома мужчину, который заявил, что неподалеку ”бросил бомбу”. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

”Мужчина был незамедлительно взят под стражу, зону перекрыли для пешеходов и транспортных средств”, — говорится в сообщении. Сотрудники ведомства проверили Пенсильвания-авеню, взрывных устройств они не обнаружили. Ранее сообщалось, что у ограды Белого дома задержали подозрительного человека.