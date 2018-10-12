12.10.2018, 13:20

Сейм Литвы одобрил легализацию медицинского каннабиса

 (7)
rus.delfi.ee
EST 3
CANADA-CANNABIS/
фото иллюстративноеFoto: BLAIR GABLE, REUTERS

В ближайшем будущем онкологические пациенты, пациенты с рассеянным склерозом, ВИЧ/СПИД, тяжелыми формами эпилепсии, тревожными расстройствами, а также люди, страдающие хронической болью, смогут получать лекарства, содержащие каннабис. 11 октября Сейм Литовской Республики одобрил соответствующее предложение, сообщается на сайте парламента, пишет Новая газета.

”Уже более года предпринимаются усилия, чтобы помочь наиболее серьезным пациентам получить наилучшее лечение. К сожалению, некоторые из них его не дождались. Однако сегодня у нас есть желание завершить то, что было начато год назад, и больные пациенты получат лечение, которое поможет им в ближайшем будущем”, — заявил парламентарий Миколас Маяускас.

Документ еще не подписан президентом Литвы Далей Грибаускайте. Ожидается, что закон вступит в силу 1 мая 2019 года.

Первая медицинская помощь посредством каннабиса была разрешена Португалией в 2001 году. За ней последовали Нидерланды, Финляндия, Словения, Чешская Республика и Испания. В 2017 году медицинский каннабис был санкционирован Германией, Грецией и Польшей.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Эстонские турфирмы оказались под прицелом КаПо из-за продажи путевок в Крым

12.10.2018
Эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая своих клиентов риску. На этой неделе в пяти турфирмах были проведены обыски. В отношении нескольких из них возбуждено уголовное дело, пятерым лицам предъявлены первичные подозрения.
Подробнее



"Где же гостеприимство?" Грубость работников нарвской таможни возмутила читательницу

12.10.2018
"Хочу рассказать о работниках таможни в Нарве. Ехала из Санкт-Петербурга в среду 05.09.2018 днем. Такого грубого и хамского поведения работников-женщин не видела давно!" — пишет читательница "МК Эстонии".
Подробнее


Сейм Литвы одобрил легализацию медицинского каннабиса

12.10.2018
В ближайшем будущем онкологические пациенты, пациенты с рассеянным склерозом, ВИЧ/СПИД, тяжелыми формами эпилепсии, тревожными расстройствами, а также люди, страдающие хронической болью, смогут получать лекарства, содержащие каннабис. 11 октября Сейм Литовской Республики одобрил соответствующее предложение, сообщается на сайте парламента, пишет Новая газета.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Cameleon
290,- €
269,70 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107242001
81,- €
48,60 €
-25% Käekell LACO Weimar 40 862070
440,- €
330,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Gold
290,- €
269,70 €

Тойво Тоотсен: EKRE пытается прикрыть ксенофобию заботой о государственном флаге

12.10.2018
Зампредседателя Таллиннского городского собрания Тойво Тоотсен отметил, что член Консервативной народной партии Март Саарсо пал жертвой лживых высказываний реформиста Кристена Михала и его политических игр вокруг государственного флага.
Подробнее