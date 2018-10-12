Сейм Литвы одобрил легализацию медицинского каннабиса

”Уже более года предпринимаются усилия, чтобы помочь наиболее серьезным пациентам получить наилучшее лечение. К сожалению, некоторые из них его не дождались. Однако сегодня у нас есть желание завершить то, что было начато год назад, и больные пациенты получат лечение, которое поможет им в ближайшем будущем”, — заявил парламентарий Миколас Маяускас.

Документ еще не подписан президентом Литвы Далей Грибаускайте. Ожидается, что закон вступит в силу 1 мая 2019 года.