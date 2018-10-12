Сейм Литвы одобрил легализацию медицинского каннабиса

В ближайшем будущем онкологические пациенты, пациенты с рассеянным склерозом, ВИЧ/СПИД, тяжелыми формами эпилепсии, тревожными расстройствами, а также люди, страдающие хронической болью, смогут получать лекарства, содержащие каннабис. 11 октября Сейм Литовской Республики одобрил соответствующее предложение, сообщается на сайте парламента, пишет Новая газета.
”Уже более года предпринимаются усилия, чтобы помочь наиболее серьезным пациентам получить наилучшее лечение. К сожалению, некоторые из них его не дождались. Однако сегодня у нас есть желание завершить то, что было начато год назад, и больные пациенты получат лечение, которое поможет им в ближайшем будущем”, — заявил парламентарий Миколас Маяускас.
Документ еще не подписан президентом Литвы Далей Грибаускайте. Ожидается, что закон вступит в силу 1 мая 2019 года.
Первая медицинская помощь посредством каннабиса была разрешена Португалией в 2001 году. За ней последовали Нидерланды, Финляндия, Словения, Чешская Республика и Испания. В 2017 году медицинский каннабис был санкционирован Германией, Грецией и Польшей.