20.10.2018, 17:20

Сейм Литвы объявляет референдум по двойному гражданству

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ru.DELFI.lt
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Сейм Литвы объявляет референдум по двойному гражданству
Foto: Sarunas Mazeika

В четверг парламент Литвы решил, что референдум о расширении института двойного гражданства состоится в мае следующего года одновременно с президентскими выборами.

За такое постановление Cейма проголосовали 66 депутатов, четверо воздержались, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.

Постановление принято голосами правящих, поскольку ранее зал Cейма покинули представители оппозиции в качестве протеста против процедурных нарушений при принятии поправок к закону, связанных с финансированием обороны и новых парламентских партий.

Согласно принятому постановлению, на обязательном референдуме состоится голосование по изменению следующего текста 12 статьи Конституции: "Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, предусмотренных конституционным законом. Гражданин Литовской Республики по происхождению, который приобрел гражданство государства, соответствующего критериям избранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции, не утрачивает гражданства Литовской Республики. В прочих случаях гражданин Литовской Республики не может быть одновременно и гражданином другого государства, за исключением предусмотренных конституционным законом случаев. Порядок приобретения и лишения гражданства устанавливает конституционный закон".

Критерии европейской и трансатлантической интеграции будут установлены в конституционном Законе о гражданстве.

Референдум о расширении института двойного гражданства состоится 12 и 26 мая следующего года, когда планируются первый и второй тур президентских выборов.

Поскольку Cейм принял постановление о подготовке референдума, планируется обратиться в Конституционный суд (КС) за оценкой соответствия референдума основному закону страны. Однако в четверг проект обращения не был представлен Cейму.

Представители оппозиции и бывший судья КС Витаутас Синкявичюс выражали сомнения в связи с тем, что решение Cейма о проведении референдума в течение двух дней с двухнедельным перерывом может нарушить конституционный принцип равноправия лиц. Поскольку лица, которые будут голосовать во второй день референдума, будут обладать большей информацией о нем, чем голосовавшие в первый день.

Сейчас Конституция предусматривает, что за исключением отдельных предусмотренных законом случаев никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства. Это положение Конституции можно изменить только путем референдума.

Поправки к Конституции, если они будут приняты на референдуме, вступят в силу 1 января 2020 года.

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