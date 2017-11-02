Сейм Латвии одобрил законопроект, уравнивающий ветеранов Красной армии и вермахта

Латвийский сейм во втором чтении одобрил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны ветеранам, уравнивающий ее участников со стороны СССР и Германии, которые были гражданами Латвии до 1940 года, сообщает латвийский портал Delfi.

Участниками Второй мировой войны планируется признать тех жителей, которые по состоянию на 17 июня 1940 года были гражданами Латвии или легально приехали на постоянное место жительства, говорится в документе.

В аннотации сказано, что цель — признать заслуги граждан Латвии, которые участвовали в конфликте, независимо от того, против кого они воевали — нацистской Германии и ее союзников или СССР.

В законе будет отмечено, что Латвия не несет юридической ответственности за содеянное оккупационными силами в ходе ее оккупации, а также тот факт, что она как самостоятельное государство в военных действиях во время Второй мировой не участвовала.

В статусе участника Второй мировой войны будет отказано представителям Национал-социалистической партии нацистской Германии, ее парамилитарных структур, тайной полиции и служб безопасности.

Отказано в статусе будет лицам, которые осуждены за преступления против человечества, а также сотрудникам КГБ СССР и ЛССР за исключением тех, кто в советское время работал на административно-хозяйственных должностях и должностях, связанных с планированием и финансами.

Участникам Второй мировой войны планируется выдавать свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. Самоуправления будут вправе решать вопрос о предоставлении социальных гарантий участникам Второй мировой войны и в рамках своих бюджетов выделять им пособия, льготы по уплате муниципальных пошлин или в получении услуг.

Сейм еще должен рассмотреть этот законопроект в окончательном чтении в декабре.

Статус не получат сотрудники СС, гестапо и КГБ

Руководитель рабочей группы по разработке законопроекта депутат Ритварс Янсонс пояснил ТАСС, что "Латвийское государство во время войны существовало только юридически, но фактически не существовало и не могло защищать своих жителей".

"И сейчас государство посредством этого статуса признает, что эти жители были изъяты обеими державами для участия в боевых действиях противозаконно, — сказал Янсонс. — Эти граждане, вне зависимости от того, где они сражались, — в Красной или германской армии, — они жертвы Второй мировой войны".

"Мы исходили из принципа, что сотрудники организаций, которых Нюрнбергский трибунал назвал преступными (как СС, гестапо, СД и другие), не могут получить такой статус. Также это касается кадровых работников КГБ, потому что первый парламент обновленной Латвии в 1991 году назвал КГБ преступной организацией", — пояснил депутат.

В целом, по его оценкам, на статус смогут претендовать до 300 жителей Латвии. Янсонс подчеркивает, что статус участника войны не предусматривает материальных благ. "Этот закон обозначает лишь статус участника Второй мировой войны, но не дает социальных гарантий или компенсаций, — сказал он. — Мы просто даем в законе определение этого статуса".

Как отмечает РИА "Новости", в Латвии проживает несколько тысяч участников Второй мировой войны, которые воевали как на стороне Красной армии, так и на стороне латышского легиона ваффен-СС, созданного командованием нацистской Германии на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий.

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион": так стали именовать латышей, которые служили во всех местных воинских формированиях ваффен-СС, включая полицейские батальоны. Всего в рядах этого легиона было около 150 тысяч человек.

Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона СС и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.

Когда в 2014 году президент РФ Владимир Путин заявил о превращении в обыденность проявлений неонацизма в Латвии и других прибалтийских странах, в латвийском МИДе ему посоветовали "посмотреться в зеркало" и озаботиться проблемой экстремизма, нетерпимости и агрессивного национализма в собственной стране.