Сейфулло Саипов, из Флориды. Что известно нью-йоркском террористе

СМИ стали известны подробности о личности террориста Сейфулло Саипова, подозреваемого в совершении теракта в Нью-Йорке. По данным Reuters, он родился в феврале 1988 года в Узбекистане и переехал в США семь лет назад по грин-карте.



Ранее Саипов попадал в поле зрения силовиков. По некоторым данным, он также мог иметь связь с выходцами из киргизского города Ош, откуда был родом петербургский террорист Акбаржон Джалилов, сообщил в Facebook представитель независимой группы расследователей Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

За семь лет пребывания в США Саипов успел пожить в разных штатах. Сначала он работал водителем грузовика в частной фирме во Флориде, затем пытался начать собственный бизнес и зарегистрировал две фирмы, при этом использовал адрес семьи выходцев из Узбекистана, у которых останавливался на пару недель в 2010 году после приезда в США в ожидании грин-карты, отмечает Cincinnati.com. Один из знакомых Саипова сообщил The New York Times, что тому "нравилось в США" и "он выглядел очень счастливым".

Позже Саипов переехал в Нью-Джерси, в город Патерсон, где работал водителем такси в Uber на протяжении шести месяцев. После теракта в Нью-Йорке Саипова заблокировали в приложении. Сейчас Uber сотрудничает с ФБР и другими правоохранительными органами.

СМИ удалось установить данные о личной жизни Саипова. Известно, что он женат. Брак был зарегистрирован 12 апреля 2013 года в штате Огайо. Жену Саипова зовут Нозима Одилова. Она младше супруга примерно на шесть лет. Во время бракосочетания оба указали, что родились в Ташкенте.

За время пребывания в США у Саипова не возникало серьезных проблем с законом. Несколько раз его штрафовали за нарушения, связанные с безопасностью дорожного движения. В 2016-м полиция обвинила его в том, что он вел грузовик, не оснащенный надежной системой тормозов. В апреле того же года Саипов не явился на суд по этому делу, после чего был выдан ордер на его арест. В ноябре Саипов признал себя виновным и уплатил штраф в размере 200 долларов. В другом случае Саипова обвиняли в том, что длина его грузовика превышает допустимые нормы. Тогда нарушитель также отделался штрафом, передает Reuters.

Газета The New York Times выяснила, что Саипов попадал в поле зрения американских силовиков: стражи порядка наводили справки о нем в рамках некоего расследования. В городе Патерсон по месту жительства Саипова уже прошли обыски.

Heavy сообщает, что журналистам удалось обнаружить аккаунт Саипова в Google Plus. Он был создан в 2012 году, у страницы имеется два фолловера. Саипов успел зачекиниться в двух заведениях в Бруклине: российском ресторане и еврейском кафе.

Днем 31 октября Саипов на белом пикапе выехал на велодорожку в центре Манхэттена и проехал по ней примерно 20 кварталов. Затем он вышел из грузовика и с криками "Аллах акбар!" открыл огонь из двух пистолетов. В результате теракта погибли восемь человек, 12 получили ранения. Преступник был ранен полицией и задержан. В МИД Узбекистана проверяют информацию о гражданстве Саипова.

Подозреваемый оставил записку с заявлением о проведении атаки от лица террористической организации "ИГ", но прямых подтверждений связи теракта с ИГ пока не найдено. Ответственность за атаку не взяла на себя ни одна группировка.