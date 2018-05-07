Сегодня состоится инаугурация Путина: как это будет

Парадные залы, задействованные в церемонии, не требуют дополнительного декора и к специально украшаться никак не будут, ведь это исторические залы, где есть территориальные гербы, золотая роспись и лепнина. Гвардейцы откроют золотые двери. Через них Путин войдет в Георгиевский зал. Во время инаугурации все внимание — на избранного президента.

Глава государства поднимется по парадной лестнице и появится в самом большом — свыше шестидесяти метров в длину — Георгиевском зале Кремля. Это зал — памятник российской воинской славы. Паркет там выложен из пород ценного дерева, в которых отражаются шесть массивных бронзовых люстр, а на стенах высечены имена Георгиевских кавалеров.

Через анфиладные распашные двери Владимир Путин пройдет в Александровский зал. Он был построен в честь ордена Святого благоверного князя Александра Невского, учрежденного в 1725 году императрицей Екатериной Первой. Огромные — в два яруса — окна заливают помещения светом, который отражается в многочисленных зеркалах. Важное украшение зала — посеребренные и позолоченные гербы губерний и областей Российской империи, расписанные масляными красками.

"Я очень доволен, что избран именно такой вариант церемонии. Потому что Большой Кремлевский дворец — это жемчужина Московского Кремля. Мы все гордимся мастерами, которые его строили. Здесь все из отечественных материалов", — отметил Сергей Хлебников, комендант Московского Кремля.

Очередность секунд рассчитана настолько точно, чтобы, пройдя по всем залам, ровно в полдень президент Путин появился в дверях с орденскими крестами и цепями Андреевского ордена в одноименном Андреевском зале, где пройдет присяга.

Торжественный проход президента через анфиладу парадных залов Большого Кремлевского дворца завершиться в сияющем от золота и светильников в парадном Андреевском зале, бывшем тронном. Именно здесь Путин произнесет клятву на Конституции и примет символы власти.

Символы власти — это особые геральдические знаки, которые обозначают только главу государства. Их торжественный внос составляет особый ритуал церемонии. Состав и внешний вид символов президентской власти оговорен в специальных указах. Это штандарт президента, который представляет собой российский триколор с золотым изображением государственного герба. После инаугурации устанавливается в рабочем кабинете президента, а дубликат флага поднимается над резиденцией президента в Московском Кремле.

Другой символ — золотой знак ордена "За заслуги перед Отечеством" в виде креста с гербом в центре. При помощи венка из лавровых ветвей крест соединяется с цепью, состоящей из 17 звеньев, девять из которых — это изображения российского герба, а восемь — круглые розетки с девизом: "Польза, честь и слава". Выполнена эта цепь из золота, серебра и эмали.

Еще один символ власти — инаугурационный экземпляр Конституции. Он хранится в личной библиотеке главы государства, и в Андреевский зал, как и другие символы власти, его вносят военнослужащие Президентского полка. На обложке переплета красного цвета, изготовленного в 1996 году из ценной кожи, — накладной серебряный герб и тисненая золотом надпись.

Положив руку на Конституцию, президент произнесет присягу из 33 слов. Это — ключевой момент церемонии. Глава государства пообещает соблюдать права и свободы человека и гражданина, защищать суверенитет и независимость России.