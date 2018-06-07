07.06.2018, 10:54

Сегодня Путин в 16-й раз станет для россиян ежегодной последней надеждой: о чем просят сейчас президента на прямой линии

 (50)
Delfi проведет текстовую трансляцию, начало - в 12.00
NEWSru.com
EST 2
Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Aleksei Družinin, Sputnik

7 июня 2018 года в 12:00 по московскому времени в прямой эфир выйдет программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. С 2001 года Путин участвовал в 15 подобных передачах (кроме 2004-го и 2012 годов): 11 раз в качестве главы государства и четыре как председатель правительства.

Обращение к президенту Путину для многих граждан России является последней надеждой и инстанцией — граждане считают, что только он способен в ручном режиме решить все проблемы своего народа, он — последний оплот справедливых решений в любых сферах: экономической, социальной, политической, духовной, религиозной, медицинской, бытовой и т. д.

Россияне уже привыкли к тому, что ни местные депутаты, ни губернаторы, ни судьи, ни пикеты, ни статьи в СМИ, ни молитвенные стояния, ни демонстрации на центральных площадях — ничто не поможет ни в чем. Есть только одно "окошко счастья", открывающееся раз в год, — и надо успеть сказать туда сокровенное. И тогда, возможно, Путин решит вопрос…

В 2018 году на прямую линию президента за пару часов до ее начала поступило около 1,8 млн вопросов. Они связаны с ростом цен на бензин, онкологией, решением проблем демографии, льготами при трудоустройстве инвалидов, ипотекой для молодых семей, перспективами пенсионной реформы, защитой произведений искусства от вандалов, транспортным сообщением с Крымом, планами Путина встретиться с Дональдом Трампом, ситуацией с журналистом Аркадием Бабченко, отставками губернаторов, перспективами нашей сборной на предстоящем чемпионате мира по футболу и многими другими темами.

В этом году россияне стали чаще жаловаться Путину на чиновников, силовые ведомства, Генпрокуратуру, приставов.

Так как для многих возможность попросить Путина решить их вопрос — единственный вариант решения проблем, то президенту в этом году поступили следующие обращения:

ТОП

- многодетные семьи из города Димитровграда Ульяновской области прошли все чиновничьи круги, пытаясь получить положенную им по закону землю для жилищного строительства. И, отчаявшись добиться хоть какого-то результата, записали видеообращение к Путину в частушках. Поблагодарив его за все, что он сделал для народа, семьи спели Путину, что думают о его обещаниях, указах, их выполнении, справедливости, отсутствии денег, и припомнили, что пришло время отдавать долги — ведь за него все время голосовали, а результата так и нет.

- школьник из Нефтеюганска Данила Прилепа, во время прошлогодней прямой линии задавший вопрос Путину о коррупции в стране, сообщил, что описанная им тяжелая ситуация с получением субсидий при покупке жилья сотрудниками МВД стала еще хуже, а крупные коррупционные дела не дают никаких результатов и просто оскорбляют граждан России.

- дети-сироты из Тувы обратились с видеообращением к Путину, в котором пожаловались на то, что местные власти не выделяют им положенных по закону квартир, хотя Генпрокуратура по распоряжению Путина уже проводила проверку и по ее итогам возбудила уголовное дело. Власти не предоставляют сиротам жилье, а отправляют их в приюты для бездомных. Глава Тувы, родины министра обороны Сергея Шойгу, считает, что сироты занимаются "низкопробным и циничным шантажом".

- представители малочисленного народа тофаларов (тофа), которых в России осталось не более 800 человек, пожаловались Путину, что на их родовых охотничьих землях вырубают кедровые леса — эту землю местные власти отдали крупнейшему лесозаготовителю района под его новый инвестпроект. С ними никто границы делян не согласовывал.

- сотни жителей подмосковного Щелканово, где местные власти решили открыть временный полигон для размещения отходов, записали обращение на прямую линию с Путиным. В начале мая власти Рузского округа создали две временные площадки для перевалки мусора, чтобы оперативно очистить контейнерные площадки от отходов. Мусор с них планируется вывозить как раз на полигон, который будет построен на месте временной площадки в Щелканово. После открытия временных площадок "мусор начал сразу ехать отовсюду: и Москва, и Лобня, и Звенигород, вплоть до Одинцовского района". Местные жители хотят донести до президента, что организация полигона станет причиной экологической катастрофы во всем регионе. Не дожидаясь прямой линии, местные власти пообещали закрыть свалку в Щелканово, как только там начнет работать мусороперерабатывающий комплекс.

- жительница Алтайского края обратилась на прямую линию с президентом Путиным с жалобой на то, что ее малолетнему ребенку-инвалиду не выдают с декабря 2017 года необходимые для лечения лекарства. Не дожидаясь прямой линии, СК РФ начал доследственную проверку фактов, изложенных мамой ребенка-инвалида, на предмет халатности (статья 293 УК РФ).

Для того чтобы многие заявленные россиянами проблемы решались моментально, от губернаторов в этом году Кремль потребовал быть на связи. Во многих регионах законодательные собрания собираются 7 июня на экстренные заседания, чтобы по отмашке принимать необходимые решения.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ и ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: "Прямая линия" с Путиным — в зале нет зрителей, но есть волонтеры

07.06.2018
7 июня в 16-й раз проходит ”прямая линия” с Владимиром Путиным. Организаторам поступило уже более 1,7 млн вопросов, которые россияне хотели бы задать президенту России. В этом году формат проведения мероприятия претерпел некоторые изменения — в зале не будет зрителей, зато появятся волонтеры, для которых предусмотрели специальный сектор, сообщает "Газета.Ру".
Подробнее

Убивший двух человек пациент угрожает расправой врачам и их близким. Государство пожимает плечами

07.06.2018
У отделения принудительного лечения Вильяндиской больницы в Ямеяла проблемы с отправленным туда из тюрьмы убийцей двух человек. Получивший пожизненное заключение, которое уменьшили до 20 лет, мужчина отказывается от лечения и угрожает врачам, медсестрам и санитарам. "Если приблизитесь ко мне со своим лечением, то получите!" — были его слова, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


Народное достояние: почти 14 000 человек хотели купить акции Таллиннского порта, спрос в 3 раза превышал предложение!

07.06.2018
В первичном публичном предложении по продаже акций государственного предприятия Tallinna Sadam приняли участие 102 институциональных инвестора из 22 стран мира и 13 723 частных инвестора из Эстонии. Стоимость акции зафиксирована на отметке 1,7 евро.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Революционная идея: Майлис Репс хочет сделать посещение детского сада обязательным

07.06.2018
Министр образования и науки Майлис Репс планирует ввести в Эстонии обязательное базовое образование, т.е. сделать обязательным посещение ребенком дошкольного возраста детского сада, а если родители непременно хотят оставить ребенка дома, то им придется официально оформить это как домашнее обучение, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Vikerraadio.
Подробнее

Еще один "подвиг" гинеколога из Украины: женщина носила мертвый плод и сама чуть не лишилась жизни

07.06.2018
Из-за некомпетентности гинеколога из Украины молодая женщина оказалась на волоске от смерти, пишет Eesti Ekspress. Неужели для того, чтобы скрыть тяжкую врачебную ошибку, подделали историю болезни пациентки?
Подробнее

-15% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
148,75 €
-10% Meeste käekell Festina F16170-7
125,- €
112,50 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €

Список ”русофобов” пополняется! Въезд в Россию запрещен также Криштафовичу, Метлеву, Рейтельманну и Копытину

07.06.2018
МИД РФ сообщил о составлении списка жителей Эстонии, кому запрещен въезд на территорию России по причине ”русофобских” высказываний и воззрений. Хотя сам списко засекречен и его фигурантов не называют публично ни российские, ни эстонские власти, некоторые попавшие в него деятели сами рассказывают об этом в соцсетях. Видимо, считая это неким достижением.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Принудительный снос может стать решением проблемы застрявшего в 90-х нарвского рынка ”Энергия”

07.06.2018
Власти Нарвы подумывают о принудительной ликвидации незаконно стоящих частных киосков, чтобы разрубить гордиев узел нерешаемых проблем вокруг рынка ”Энергия”, пишет ”Северное побережье”.
Подробнее

ВИДЕО: Врач Клиники ТУ заявил получившему травму финну: не надо тут вякать, а сломанный палец перевяжи сам

07.06.2018
Нуждавшегося во врачебной помощи гражданина Финляндии в Клинике Тартуского университета упрекнули отсутствием медицинской страховки и посоветовали заняться самолечением.
Подробнее

ФОТО: Булка с плесенью? Предложенная в Ида-Таллиннской центральной больнице еда шокировала молодую мать

07.06.2018
Подозрительно образование на булке заставило пациентку забеспокоиться, не плесень ли это. Выяснилось, что это не совсем так, однако проблемы с поставщиком продуктов были и раньше, поэтому больница сменит поставщика булки.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: "Нападет ли Россия на Эстонию?" Ратас, Мягги и Тоом встретились с жителями Силламяэ

07.06.2018
В среду вечером в Силламяэском культурном центре прошла встреча горожан с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, министром государственного управления Янеком Мягги и депутатом Европейского парламента Яной Тоом. В зале присутствовали 120 жителей города, включая представителей местных органов власти, общественных организаций.
Подробнее