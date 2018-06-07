07.06.2018, 10:54

Сегодня Путин в 16-й раз станет для россиян ежегодной последней надеждой: о чем просят сейчас президента на прямой линии

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Delfi проведет текстовую трансляцию, начало - в 12.00
NEWSru.com
EST
Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Aleksei Družinin, Sputnik

7 июня 2018 года в 12:00 по московскому времени в прямой эфир выйдет программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. С 2001 года Путин участвовал в 15 подобных передачах (кроме 2004-го и 2012 годов): 11 раз в качестве главы государства и четыре как председатель правительства.

Обращение к президенту Путину для многих граждан России является последней надеждой и инстанцией — граждане считают, что только он способен в ручном режиме решить все проблемы своего народа, он — последний оплот справедливых решений в любых сферах: экономической, социальной, политической, духовной, религиозной, медицинской, бытовой и т. д.

Россияне уже привыкли к тому, что ни местные депутаты, ни губернаторы, ни судьи, ни пикеты, ни статьи в СМИ, ни молитвенные стояния, ни демонстрации на центральных площадях — ничто не поможет ни в чем. Есть только одно "окошко счастья", открывающееся раз в год, — и надо успеть сказать туда сокровенное. И тогда, возможно, Путин решит вопрос…

В 2018 году на прямую линию президента за пару часов до ее начала поступило около 1,8 млн вопросов. Они связаны с ростом цен на бензин, онкологией, решением проблем демографии, льготами при трудоустройстве инвалидов, ипотекой для молодых семей, перспективами пенсионной реформы, защитой произведений искусства от вандалов, транспортным сообщением с Крымом, планами Путина встретиться с Дональдом Трампом, ситуацией с журналистом Аркадием Бабченко, отставками губернаторов, перспективами нашей сборной на предстоящем чемпионате мира по футболу и многими другими темами.

В этом году россияне стали чаще жаловаться Путину на чиновников, силовые ведомства, Генпрокуратуру, приставов.

Так как для многих возможность попросить Путина решить их вопрос — единственный вариант решения проблем, то президенту в этом году поступили следующие обращения:

ТОП

- многодетные семьи из города Димитровграда Ульяновской области прошли все чиновничьи круги, пытаясь получить положенную им по закону землю для жилищного строительства. И, отчаявшись добиться хоть какого-то результата, записали видеообращение к Путину в частушках. Поблагодарив его за все, что он сделал для народа, семьи спели Путину, что думают о его обещаниях, указах, их выполнении, справедливости, отсутствии денег, и припомнили, что пришло время отдавать долги — ведь за него все время голосовали, а результата так и нет.

- школьник из Нефтеюганска Данила Прилепа, во время прошлогодней прямой линии задавший вопрос Путину о коррупции в стране, сообщил, что описанная им тяжелая ситуация с получением субсидий при покупке жилья сотрудниками МВД стала еще хуже, а крупные коррупционные дела не дают никаких результатов и просто оскорбляют граждан России.

- дети-сироты из Тувы обратились с видеообращением к Путину, в котором пожаловались на то, что местные власти не выделяют им положенных по закону квартир, хотя Генпрокуратура по распоряжению Путина уже проводила проверку и по ее итогам возбудила уголовное дело. Власти не предоставляют сиротам жилье, а отправляют их в приюты для бездомных. Глава Тувы, родины министра обороны Сергея Шойгу, считает, что сироты занимаются "низкопробным и циничным шантажом".

- представители малочисленного народа тофаларов (тофа), которых в России осталось не более 800 человек, пожаловались Путину, что на их родовых охотничьих землях вырубают кедровые леса — эту землю местные власти отдали крупнейшему лесозаготовителю района под его новый инвестпроект. С ними никто границы делян не согласовывал.

- сотни жителей подмосковного Щелканово, где местные власти решили открыть временный полигон для размещения отходов, записали обращение на прямую линию с Путиным. В начале мая власти Рузского округа создали две временные площадки для перевалки мусора, чтобы оперативно очистить контейнерные площадки от отходов. Мусор с них планируется вывозить как раз на полигон, который будет построен на месте временной площадки в Щелканово. После открытия временных площадок "мусор начал сразу ехать отовсюду: и Москва, и Лобня, и Звенигород, вплоть до Одинцовского района". Местные жители хотят донести до президента, что организация полигона станет причиной экологической катастрофы во всем регионе. Не дожидаясь прямой линии, местные власти пообещали закрыть свалку в Щелканово, как только там начнет работать мусороперерабатывающий комплекс.

- жительница Алтайского края обратилась на прямую линию с президентом Путиным с жалобой на то, что ее малолетнему ребенку-инвалиду не выдают с декабря 2017 года необходимые для лечения лекарства. Не дожидаясь прямой линии, СК РФ начал доследственную проверку фактов, изложенных мамой ребенка-инвалида, на предмет халатности (статья 293 УК РФ).

Для того чтобы многие заявленные россиянами проблемы решались моментально, от губернаторов в этом году Кремль потребовал быть на связи. Во многих регионах законодательные собрания собираются 7 июня на экстренные заседания, чтобы по отмашке принимать необходимые решения.

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7 июня 2018 года в 12:00 по московскому времени в прямой эфир выйдет программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. С 2001 года Путин участвовал в 15 подобных передачах (кроме 2004-го и 2012 годов): 11 раз в качестве главы государства и четыре как председатель правительства.
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