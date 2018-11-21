Сегодня начинается полугодовое председательство Финляндии в Совете Европы. Останется ли Россия в организации?(23)
В срок председательства Финляндии в повестке дня организации будет стоять вопрос о членстве в ней России, отмечает yle.fi.
В срок председательства Финляндии в повестке дня организации будет стоять вопрос о членстве в ней России, отмечает yle.fi.
Россия приостановила выплату членского взноса в качестве протеста после того, как российскую делегацию лишили права голоса в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после аннексии Крыма.
Россия ранее являлась крупнейшим финансовым донором организации.
Ранее глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что Финляндия сделает все для того, чтобы Россия осталась в Совете Европы.
Совет Европы является органом сотрудничества, объединяющим практически все европейские страны.
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