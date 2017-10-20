Сегодня австралийский автопром прекратил свое существование

Эра австралийского автопрома закончилась: 20 октября в 10:45 по местному времени закрылся последний автомобильный завод на Зеленом континенте — предприятие концерна Holden в Алелаиде, сообщает News.com.ua.

Последней машиной, сошедшей с конвейера этого завода, стал седан Commodore V8 Redline красного цвета. Концерн Holden был единственным австралийским автопроизводителем в истории местного автопрома, первоначально независимым, а впоследствии ставшим отделением General Motors и Toyota, и просуществовал 69 лет.

Сборкой автомобилей в Австралии занимались три концерна: японская Toyota, американский Ford и Holden. Ford свернул производство в конце прошлого года, Toyota — 3 октября 2017-го.

Таким образом, начиная с 2018 года все новые автомобили, продающиеся на австралийском рынке, будут иностранного производства.

К числу главных причин закрытия заводов руководители автоконцернов относят существенное удорожание производства, высокий обменный курс австралийского доллара, фрагментарный рынок и возрастающую конкуренцию со стороны иностранных компаний, передает ТАСС.

В течение последних десятилетий австралийский автопром продолжал существовать во многом благодаря государственной поддержке, сумма которой в период с 1997-го по 2015 год составила около 35 миллиардов долларов. В 2015 году правительство страны решило прекратить дотировать отрасль после 2017 года.

Это решение было принято с учетом "рыночных изменений потребительских вкусов", пояснял премьер-министр страны Малколм Тернбулл: "Производители автомашин однозначно заявляли нам, что закрывают заводы не из-за недостаточного объема государственных субсидий, а из-за того, что австралийцы прекращают покупать седаны, сделанные в Австралии".

Ford открыл первый завод в Австралии в 1925 году, Toyota — в 1963-м, а Holden появился в далеком 1856 году — в ту пору небольшая компания производила в Южной Австралии седла для лошадей.