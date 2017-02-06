Сделавший селфи с Меркель беженец судится с Facebook из-за ложных обвинений в терроризме

Сирийский беженец Анас Модамани, прославившийся в интернете после опубликованного им селфи с канцлером Германии Ангелой Меркель, подал в суд на Facebook. Сириец обвиняет социальную сеть в том, что она не препятствует распространению фейковых новостей, в которых его называют террористом и приписывают ему различные уголовные преступления.

Слушания по делу пройдут в понедельник, 6 февраля, в окружном суде города Вюрцбург на юге Германии, сообщает DW. В роли истца выступает Модамани, в роли ответчика — Facebook. Ожидается, что суд может принять решение о возможном введении в отношении соцсети временных запретительных мер.

По словам адвоката Чань-йо Цзюня, представляющего интересы истца в суде, у американского интернет-гиганта часто возникают проблемы с немецким законом.

"Клевета и оскорбления являются нарушением немецкого законодательства, но не стандартов (сетевого. — прим. ред.) сообщества", — цитирует DW слова юриста на странице его бюро в Facebook. Если социальная сеть откажется бороться с распространением клеветнических сообщений о Модамани, адвокат надеется взыскать с компании 250 тысяч евро.

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Стоит отметить, что ранее Чань-йо Цзюнь уже пытался привлечь Facebook к ответственности. В ноябре 2016 года по его жалобе прокуратура Мюнхена начала расследование уголовного дела против основателя соцсети Марка Цукерберга и ее топ-менеджеров по подозрению в пособничестве разжиганию межнациональной розни. Адвокат обвинил руководство Facebook в том, что оно терпит призывы к убийству, угрозы насилия, отрицание Холокоста и другие преступления. Чань-йо Цзюнь является основателем и генеральным директором юридической фирмы, специализирующейся в области IT и экономических прав.

Модамани приобрел известность после того, как опубликовал в Facebook селфи с Меркель, сделанное осенью 2015 года во время визита канцлера в центр временного размещения беженцев в берлинском районе Шпандау. Фото сразу же растиражировали немецкие СМИ, в последующие несколько месяцев снимок постоянно мелькал в соцсетях.

В разговоре с DW 19-летний сириец заявил, что после публикации злосчастного селфи стал объектом травли. К примеру, недавно пользователи Facebook обвинили беженца в том, что он совместно с несколькими мигрантами из Ливии и Сирии пытался сжечь спящего бездомного в Берлине в Рождество.

Соответствующее сообщение с прикрепленной к нему фотографией Модамани получило более 500 тысяч репостов. Facebook не счел это нарушением стандартов сообщества и отказался удалить запись с фейковым содержанием. Адвокат сирийца утверждает, что в соцсети по-прежнему можно отыскать фото его подзащитного с оскорбительными комментариями.

Кроме того, весной 2016 года многие пользователи усмотрели сходство Модамани с подорвавшим себя 22 марта в аэропорту Брюсселя террористом Наджимом Лаашрауи. Множество комментаторов обвинили Меркель в том, что она сфотографировалась "с одним из брюссельских смертников".

Фейковую информацию также растиражировали российские СМИ, некоторые из которых назвали снимок "сенсационным". Позднее ряд изданий в России уточнили личность беженца на снимке.

Модамани ранее рассказал DW, что "расстроен" многочисленными сравнениями с брюссельским террористом. По словам сирийца, первоначально он даже опасался, что реакция в соцсетях заставит германские правоохранительные органы начать проверку для установления истинности этих сведений.