21.11.2018, 09:35

Считавшийся фаворитом россиянин Прокопчук проиграл на выборах главы Интерпола представителю Южной Кореи

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Интерфакс
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Считавшийся фаворитом россиянин Прокопчук проиграл на выборах главы Интерпола представителю Южной Кореи
Foto: Kang Kyung-kook, AP

Россиянин Александр Прокопчук, который считался главным кандидатом на пост главы Интерпола, проиграл выборы представителю Южной Кореи Ким Чон Яну, сообщает организация в твиттере.

"Ким Чон Ян из Республики Корея был избран президентом Интерпола (двухлетний срок)", — говорится в сообщении.

Прокопчук с 2016 года занимал должность вице-президента Интерпола.

Ким Чон Ян ранее был исполняющим обязанности руководителя организации. Предыдущий глава организации Мэн Хунвэй после ареста в Китае подал в отставку 7 октября.

Незадолго до выборов в США и Великобритании заявляли о серьезной беспокойстве по поводу возможной победы россиянина на выборах директора Интерпола.

Так, группа сенаторов США выступила с совместным обращением, в котором призывала администрацию президента Дональда Трампа и членов генассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры Прокопчука.

"Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора Прокопчука сродни идее поставить лису во главе курятника", — говорилось в заявлении сенаторов.

Ряд британских министров считали, что избрание россиянина будет "оскорблением пострадавших в результате химатаки в Солсбери".

Генерал-майор полиции Прокопчук служит в органах правопорядка с 1990-х годов. За время службы сменил ряд руководящих должностей, вплоть до начальника Управления правового регулирования и организации международного взаимодействия департамента экономической безопасности МВД России. С 2006 года работал в должности заместителя начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД — начальника Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европолом. В 2011 году был назначен на должность начальника НЦБ.

В ноябре 2014 года в рамках 83-й сессии генассамблеи Интерпола Прокопчук был избран в исполнительный комитет международной полицейской организации, а 10 ноября 2016 года на 85-й сессии генассамблеи — на пост вице-президента Интерпола.

Директор Интерпола избирается каждые четыре года высшим органом — генеральной ассамблеей. Ассамблея собирается ежегодно, и на ней председательствует глава организации.

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