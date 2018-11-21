Считавшийся фаворитом россиянин Прокопчук проиграл на выборах главы Интерпола представителю Южной Кореи

"Ким Чон Ян из Республики Корея был избран президентом Интерпола (двухлетний срок)", — говорится в сообщении.

Прокопчук с 2016 года занимал должность вице-президента Интерпола.

Ким Чон Ян ранее был исполняющим обязанности руководителя организации. Предыдущий глава организации Мэн Хунвэй после ареста в Китае подал в отставку 7 октября.

Незадолго до выборов в США и Великобритании заявляли о серьезной беспокойстве по поводу возможной победы россиянина на выборах директора Интерпола.

Так, группа сенаторов США выступила с совместным обращением, в котором призывала администрацию президента Дональда Трампа и членов генассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры Прокопчука.

"Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора Прокопчука сродни идее поставить лису во главе курятника", — говорилось в заявлении сенаторов.

Ряд британских министров считали, что избрание россиянина будет "оскорблением пострадавших в результате химатаки в Солсбери".