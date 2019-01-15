Счетная палата: единый экстренный номер 112 не работает в большинстве регионов России

”В настоящее время возможностями [системы] полноценно воспользоваться могут только 28% населения, проживающего на 15% территории страны”, — заявила заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова.

По ее словам, система ”112” развернута не полностью из-за недостатка межведомственного взаимодействия и сокращения финансирования. На нее планировали выделить 65 миллиардов рублей, но потратили только 11 миллиардов.

По мнению Счетной палаты, вопрос создания системы ”112” имеет большое общественное значение. Даже с учетом ее неполного развертывания система позволила сократить время реагирования экстренных служб, снизить количество погибших, пострадавших, а также размер экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий.