Счастливый конец! Из затопленной пещеры в Таиланде освободили всех детей и их тренера

В Таиланде завершилась операция по спасению группы школьников и их тренера из пещеры Кхао Луанг. Во вторник, 10 июля, спасатели вывели из затопленного подземелья остававшегося там ребенка и взрослого — игрока юношеской футбольной команды и тренера, сообщает Reuters со ссылкой на военных королевства.

Информацию о спасении всех заблокированных в пещере людей подтверждают местные СМИ. Газета Khaosoden отмечает, что последний спасенный — тренер Экапол Чантавонг — вышел из пещеры в 18:55 по местному времени. До него спасатели вывели на поверхность четырех детей.

На этом спасательная миссия завершилась.

Операция по спасению длилась три дня: 8 и 9 июля спасатели эвакуировали из пещеры восемь детей (по четыре ежедневно), а во вторник, 10 июля, — оставшихся четверых футболистов и их наставника.

Группа школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер пропали в Таиланде в конце июня. Позднее их обнаружили дайверы в пещере Кхао Луанг. Она простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие.