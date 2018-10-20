Сценарий катастрофы: как Россия откажется от доллара

Нашумевший план правительства по дедолларизации российской экономики на этой неделе был засекречен. Как рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, он находится под грифом ”Для служебного пользования”.

”Все меры, которые можно было озвучить, были озвучены”, — цитировали господина Моисеева информагентства.

Замминистра пообещал, что план будет представлен премьеру Дмитрию Медведеву после того как Минфин, Минэкомики и Центробанк устранят разногласия по поводу него.

”У нас разногласия технические есть между ведомствами сейчас. Мы быстро-быстро их дошлифуем”, — пообещал замминистра финансов.

При этом власти специально подчеркнули, что в плане не содержится нормы по запрету на хождение доллара внутри страны или по конвертации вкладов в рублевые.

Ранее планы властей по дедоллоризации российской экономики так сильно напугали наших сограждан, что они стали спешно снимать валютные вклады.