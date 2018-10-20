20.10.2018, 21:40

Сценарий катастрофы: как Россия откажется от доллара

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Gazeta.ru
EST
Rahandus-14
Rahandus-14Foto: Ilmar Saabas

Правительство засекретило план дедолларизации. Власти уверяют, что в нем не содержатся нормы по запрету хождения доллара внутри страны или конвертации валютных вкладов в рублевые. Но граждане не верят и опустошают свои валютные счета. Аналитики считают, что полный запрет доллара станет тяжелым ударом для российской экономики. Между тем, примеры такие уже есть. Решительное ”нет” американской валюте на днях сказала Венесуэла.

Нашумевший план правительства по дедолларизации российской экономики на этой неделе был засекречен. Как рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, он находится под грифом ”Для служебного пользования”.

”Все меры, которые можно было озвучить, были озвучены”, — цитировали господина Моисеева информагентства.

Замминистра пообещал, что план будет представлен премьеру Дмитрию Медведеву после того как Минфин, Минэкомики и Центробанк устранят разногласия по поводу него.

”У нас разногласия технические есть между ведомствами сейчас. Мы быстро-быстро их дошлифуем”, — пообещал замминистра финансов.

При этом власти специально подчеркнули, что в плане не содержится нормы по запрету на хождение доллара внутри страны или по конвертации вкладов в рублевые.

Ранее планы властей по дедоллоризации российской экономики так сильно напугали наших сограждан, что они стали спешно снимать валютные вклады.

Напомним, в сентябре в интервью телеканалу Bloomberg глава ВТБ Андрей Костин заявил о том, что российский банковский сектор сможет справиться с последствиями введения США новых санкций,подразумевающих введение ограничений на транзакции с новым российским госдолгом и запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Москвы).

Пытаясь снизить накал страстей и успокоить граждан, Костин заявил, что ”все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги”. Но оговорка ”как это будет сделано, в какой валюте — уже другой вопрос” дала поводы для различных спекуляций.

Впоследствии чиновники поспешили пояснить населению, что россияне неправильно поняли термин ”дедолларизация”, а банки — термин ”девалютизация”. Имелся в виду только уход от доллара в системе международных расчетов, а вовсе не принудительная конвертация валютных вкладов граждан, убеждали россиян.

То, что оговорку Костина граждане восприняли буквально, показывает то, как стремительно россияне побежали в банки изымать валютные вклады.

Так, только в сентябре валютные депозиты населения в Сбербанке в сентябре уменьшились на $900 млн, или на 2,6%, следует из расчетов исследовательской компании Frank RG на основе опубликованной 5 октября отчетности крупнейшего российского банка. Планы по деллоризации напугали и бизнес.

”Мы не хотим в этом плане вдруг увидеть переводы счетов и ограничения валютных операций. Понимаете, не хотелось бы, что бы мы жили в осажденной крепости, когда дедоларизация придет естественным путем”, — заявил недавно глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Экономисты говорят, что полный запрет доллара станет тяжелым ударом для российской экономики.

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”Заморозка валютных вкладов граждан или принудительная конвертация их в рублевые существенной помощи российской экономике не окажет, а вот негативные последствия в виде существенного роста социальной напряженности в таком случае будут просто неизбежны.
Один намек со стороны руководства страны, что подобная конфискационая реформа возможна (а это будет именно конфискационая реформа, которых россияне за последнее столетие пережили уже несколько), вызовет панический отток денежных средств не только с валютных вкладов, но и с рублевых. А это попросту обвалит банковскую систему государства”, — комментирует аналитик компании ”Финам” Алексей Коренев.

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