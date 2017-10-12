СБУ вызвала на допрос пятерых россиян по делу о крушении MH17 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос пятерых граждан РФ в рамках расследования крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе в июне 2014 года. Повестки о вызове в Главное следственное управление СБУ в Киеве "для вручения письменного уведомления о подозрении" и допроса "в качестве подозреваемых в уголовном производстве" были опубликованы в официальной газете органов исполнительной власти Украины "Урядовый курьер".

Как стало известно 12 октября, повестки СБУ адресованы Сергею Дубинскому (1964 г.р.), Олегу Пулатову (1966 г.р), Евгению Васильеву (1975 г.р.), Эльдару Оруджеву (1964 г.р.) и Эдуарду Гилазову (1984 г.р). Всем им необходимо явиться на допросы 26, 27, 30 и 31 октября в 10 часов утра.

По информации "Украинских новостей", Дубинский (позывные Петровский и Хмурый) ранее был начальником разведки ДНР. Остальные россияне принимали участие в военных действиях в Донбассе, отмечает издание.

Помимо этого, в рамках уголовного дела на допрос также были вызваны и граждане Украины Олег Шляпин, Сергей Браковский, Александр Дудниченко и Леонид Харченко. Все они зарегистрированы в Донецке или Донецкой области. По данным местных СМИ, Харченко входит в руководство одной из силовых структур сепаратистов, а Браковский возглавляет антикоррупционный комитет ДНР.

17 июля 2014 года Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над востоком Украины. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов.

Группа Bellingcat установила номер ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет. Она выяснила, что комплекс с бортовым номером 332 приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска и отследила путь ЗРК на Украину и обратно.

По информации экспертов, машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда — в Донецкую область на территорию, контролируемую сепаратистами Донецкой народной республики. Bellingcat также назвала человека, ответственного за транспортировку "Бука": это отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Вскор после этого Минобороны России обвинило экспертов Bellingcat в фальсификации фактов о крушении пассажирского самолета.

Однако из обнародованного много позже доклада международной следственной группы также следовало, что самолет был сбит из ЗРК "Бук", доставленного с территории России. Запуск ракеты был осуществлен с сельскохозяйственного поля у поселка Первомайский, находившегося под контролем сепаратистов ДНР.

В совместную следственную группу (Joint Investigation Team, JIT) входят представители пяти стран — Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

В феврале этого года международная экспертно-журналистская группа Bellingcat объявила о том, что именно Дубинский отвечал за транспортировку "Бука" в качестве представителя вооруженных сил ДНР.

Кроме того, в транспортировке "Бука" косвенно принимали участие военнослужащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ. К такому выводу эксперты пришли, изучив аккаунты военных этой бригады в соцсетях и обнаружив фотографии, сделанные в Ростовской области в то время, когда "Бук" был предположительно перевезен на Украину.

В апреле 2015 года международная группа следователей JIT опубликовала телефонные разговоры представителей ДНР, обсуждавших детали авиакатастрофы и транспортировку огневой установки комплекса "Бук", пояснили в Bellingcat.