СБУ вывезла бывшего министра ДНР на Украину

Утверждается, что в сентябре 2014 года мужчина присоединился к незаконным вооруженным формированиям (так на Украине называют сторонников ДНР). В составе ”Индустриального оплота Донбасса” (корпорация, учредителем которой являлся аграрный фонд ДНР) он занимался поставкой удобрений, горюче-смазочных материалов и других товаров, а также обеспечивал закупку зерна и продукции сельского хозяйства. Затем он по предложению бывшего главы республики Александра Захарченко возглавил министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

”Злоумышленник под кураторством российских спецслужб обеспечивал формирование штата и функционирования фейкового ведомства. Среди прочего он также "санкционировал" прибытие на оккупированные территории Донбасса грузов так называемого "российского гуманитарного конвоя"”, — заявили в СБУ.

Позже у министра произошел конфликт с Захарченко. ”На почве перераспределения награбленного "министр" был обвинен в злоупотреблении служебным положением, хищении средств в особо крупных размерах и на некоторое время был арестован своими же соратниками”, — сообщила пресс-служба СБУ.