09.05.2018, 13:50

СБУ выдворила из страны корреспондентов "Первого канала" и ВГТРК

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NEWSru.com
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Pressikonverents
PressikonverentsFoto: Andres Putting

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и депортировали в Россию и Казахстан журналисток телеканала "Россия" (ВГТРК) и "Первого канала" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву. Об этом в среду, 9 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что специальные корреспонденты российских "Первого канала" и телеканала "Россия" командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании на Украине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне", — указывается в сообщении.

"Видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения", — отметили в СБУ.

СБУ обвинила корреспондентов в пропагандисткой деятельности и нанесении вреда национальной безопасности страны. По данным ведомства, Соловьева была выслана в Россию, а Юрьева — в Казахстан. Обеим на три года запрещен въезд на территорию Украины.

Представитель ВГТРК подтвердил ТАСС информацию о депортации корреспондента канала с Украины.

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