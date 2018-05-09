СБУ выдворила из страны корреспондентов "Первого канала" и ВГТРК

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и депортировали в Россию и Казахстан журналисток телеканала "Россия" (ВГТРК) и "Первого канала" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву. Об этом в среду, 9 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что специальные корреспонденты российских "Первого канала" и телеканала "Россия" командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании на Украине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне", — указывается в сообщении.

"Видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения", — отметили в СБУ.

СБУ обвинила корреспондентов в пропагандисткой деятельности и нанесении вреда национальной безопасности страны. По данным ведомства, Соловьева была выслана в Россию, а Юрьева — в Казахстан. Обеим на три года запрещен въезд на территорию Украины.

Представитель ВГТРК подтвердил ТАСС информацию о депортации корреспондента канала с Украины.