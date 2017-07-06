СБУ раскрыла имена задержанных на Украине "сотрудников ФСБ" и в чем их обвиняют

Служба безопасности Украины (СБУ) 6 июля обнародовала имена двух российских пограничников, задержанных в конце июня на территории Херсонской области, приграничной с РФ. Также в СБУ сообщили, что именно инкриминируют задержанным россиянам.

3 июля СБУ начала в отношении задержанных досудебное расследование по ч. 2 в. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") украинского уголовного кодекса, сообщается на сайте ведомства.

"Следствие установило, что граждане РФ, сотрудники ФСБ, заместитель начальника резервного залога в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов, в период с декабря 2016 года до 30 июня 2017 года выполняли служебные задания в интересах Российской Федерации с целью изменения пределов территории или государственной границы Украины", — говорится в сообщении.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного держания. В ближайшее время следователи СБУ объявят им о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ходатайствуют перед судом об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщается в пресс-релизе.

Тем временем депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", председатель парламентского подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Ирина Фриз предложила обменять задержанных российских пограничников на двух бойцов украинских Сил спецопераций, плененных в Луганской области. Но для этого сперва нужно осудить россиян, подчеркнула парламентарий.

"Это единственный на сегодня механизм возвращения наших граждан домой, — цитирует ее "Интерфакс". — Для этого те, кто заблудился в степях южной Украины, должны сесть в тюрьму. Все основания для этого есть. Без обмена на наших граждан оба сотрудника ФСБ не вернутся домой быстро".

30 июня Каланчакский районный суд Херсонской области арестовал на 15 суток двух задержанных на территории страны россиян без документов, представившихся на допросе военнослужащими погранслужбы ФСБ РФ, как сообщала Госпогранслужба Украины.

Ранее в тот же день руководитель этого ведомства Виктор Назаренко сообщил, что в ночь на 30 июня в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двух неизвестных без документов, которые на допросе заявили, что "выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута".

Позже в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Крыму сообщили, что двое российских пограничников сбились с маршрута в ночь на 30 июня в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства.

В региональном погрануправлении ФСБ добавили, что вопрос возвращения "заблудившихся" российских пограничников решается с привлечением возможностей погранпредставителей России и Украины, и выразили надежду на их скорое возвращение в РФ "в соответствии с нормами международного законодательства".