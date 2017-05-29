СБУ проводит обыски в "Яндексе" по делу о госизмене

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в украинских офисах российской компании "Яндекс".



"В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем", — цитирует сообщение пресс-службы газета "Ведомости".



В самой СБУ сообщили, что обыски проходят в рамках расследования уголовного дела о госизмене.



"СБУ действительно проводит обыски в офисах дочерней структуры российской компании "Яндекс" в Киеве и Одессе. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по статья 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)", — написала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

Подробностей об уголовном деле пока нет.

Почти две недели назад власти Украины ввели санкции против нескольких российских компаний, в том числе "Яндекса" и социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Интернет-провайдерам приказано заблокировать доступ к этим ресурсам на три года.



"Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов", — заявили тогда в "Яндексе".



До этого украинские власти не раз публично заявляли, что российские сайты могут контролироваться спецслужбами.