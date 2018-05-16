СБУ обыскала офис РИА "Новости Украина" в Киеве и задержала журналиста

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в офис российского информационного агентства "РИА Новости Украина" в Киеве и задержала руководителя данного СМИ Кирилла Вышинского. Об этом сообщает само РИА и подтверждает СБУ.

По словам коллег Вышинского, журналиста задержали на улице рядом с его домом. Кроме того, утром в офис позвонили люди в форме с надписью СБУ. "Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства. После этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь", — передает агентство.

Украинский портал "Интерфакс" "Вести" сообщает, что Вышинский ранее был внесен в раздел "Чистилище" на сайте украинских националистов "Миротворец". На данном ресурсе указано, что он "активно освещает деятельность оккупантов".

Украинское информагентство УНН со ссылкой на источник в СБУ сообщает, что Вышинский задержан по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины "Государственная измена".

Позднее стало известно, что в квартире еще одного корреспондента "РИА Новости Украина" Людмилы Лысенко проходит обыск. Об этом агентству сообщил адвокат. "Она (Людмила) сейчас находится дома, у нее заканчивается обыск", — пояснил он. По словам собеседника агентства, в пятницу корреспондента вызовут на допрос в СБУ.