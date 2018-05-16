16.05.2018, 08:34

СБУ обыскала офис РИА "Новости Украина" в Киеве и задержала журналиста

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NEWSru.com
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СБУ обыскала офис РИА "Новости Украина" в Киеве и задержала журналиста
Foto: Taavi Sepp

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в офис российского информационного агентства "РИА Новости Украина" в Киеве и задержала руководителя данного СМИ Кирилла Вышинского. Об этом сообщает само РИА и подтверждает СБУ.

По словам коллег Вышинского, журналиста задержали на улице рядом с его домом. Кроме того, утром в офис позвонили люди в форме с надписью СБУ. "Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства. После этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь", — передает агентство.

Украинский портал "Интерфакс" "Вести" сообщает, что Вышинский ранее был внесен в раздел "Чистилище" на сайте украинских националистов "Миротворец". На данном ресурсе указано, что он "активно освещает деятельность оккупантов".

Украинское информагентство УНН со ссылкой на источник в СБУ сообщает, что Вышинский задержан по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины "Государственная измена".

Позднее стало известно, что в квартире еще одного корреспондента "РИА Новости Украина" Людмилы Лысенко проходит обыск. Об этом агентству сообщил адвокат. "Она (Людмила) сейчас находится дома, у нее заканчивается обыск", — пояснил он. По словам собеседника агентства, в пятницу корреспондента вызовут на допрос в СБУ.

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня", в состав которой входит РИА "Новости", Маргарита Симоньян сообщила в эфире "Россия 24", что всего на допросе в СБУ находятся несколько сотрудников украинского офиса агентства, у некоторых проходят обыски дома. Она отметила, что сложившаяся ситуация коснулась как сотрудников московского агентства, так и сотрудников партнеров, "которые тоже называются РИА, но юридически к нам отношения не имеют".

Представители СБУ заявили, что в офисе "РИА Новости Украина" проводятся "следственные действия". "Подтверждаю: обыски действительно проводятся в офисе агентства "РИА Новости Украины", задержан его руководитель", — написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook. По ее словам, ведомство имеет "обоснованную доказательную базу" для своих действий. Гитлянская пообещала, что детали операции будут обнародованы позднее.

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На сайте СБУ сообщается, что сотрудники службы "совместно с прокуратурой АР Крым (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины) раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации": "правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Сейчас проходят следственные действия".

Причины обысков и задержания сотрудника РИА не сообщаются. Маргарита Симоньян предположила, что действия украинских силовиков связаны с завершением строительства автодорожной части Крымского моста, церемония открытия которой cостоялась 15 мая, и в ней принял участие президент РФ Владимир Путин.

В Кремле действия СБУ назвали возмутительными. Они "противоречат всем нормам и правилам", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия примет ответные меры на действия СБУ в отношении российских СМИ. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия Киева неприемлемыми. Он добавил, что дипломаты будут требовать предоставления доступа к задержанным гражданам РФ.

РИА "Новости" отмечает, что украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.

На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию с Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

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