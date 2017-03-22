СБУ объявила о задержании девяти российских спецагентов

На Украине задержаны девять членов агентурной сети российских спецслужб. Об этом заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук, слова которого в среду, 22 марта, приводит ”112 Украина”.

По его словам, в операции ”по обезвреживанию резидентурной сети” принимали участие сотрудники ведомства и бойцы спецподразделения ”Альфа”. Ткачук уточнил, что группа якобы действовала на юго-востоке республики, а задержания были произведены еще 19 марта.

”По нашей информации, непосредственно к созданию этой сети было причастно Главное управление разведки Вооруженных сил РФ. Эта резидентурная сеть, которая была создана из действующих и бывших военнослужащих, получила первоочередную задачу — агентурное проникновение на объекты критической инфраструктуры южных областей нашего государства, сбор информации об этих объектах, проникновение на военные объекты наших ВСУ и сбор соответствующей информации, также посягательство на информацию с ограниченным доступом, что касается дислокации украинских частей”, — добавил Ткачук.