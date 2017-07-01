СБУ обвинила российские спецслужбы в причастности к атаке вируса Petya

Служба безопасности Украины считает, что российские спецслужбы причастны к кибератаке, которая началась 27 июня на системы украинских государственных и частных учреждений и компаний с помощью компьютерного вируса Petya.A.

"Имеющиеся данные, в том числе полученные в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями, дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины с использованием TeleBots и Blackenergy. Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ, распространенном в субботу.

По оценке украинской спецслужбы, заражение вирусом было спланировано и осуществлено заранее, и происходило в несколько этапов накануне национального государственного праздника Украины.

"Несмотря на то, что кибератака производит впечатление обычного вируса типа ransomeware (программное обеспечение для вымогательства денег), созданного для обогащения злоумышленников, на самом деле вирус является прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину. Об этом свидетельствует отсутствие реального механизма завладения средствами, примитивность которого лишь подтверждает мнение о том, что обогащение не было целью атаки", - сказано в сообщении.

По мнению спецслужбы, кибератака имела целью целенаправленную дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.

Во вторник, 27 июня, компьютерные сети крупных компаний и многих государственных учреждений по всему миру стали жертвами массированной вирусной атаки. Эксперты вирусной лаборатории ESET на этой неделе заявили, что распространение вредоносной программы-вымогателя Petya началось с Украины. Эта же страна больше всего пострадала от кибератаки, говорится в отчете. В десятку стран, которые чувствительнее всего затронул вирус, вошли также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия оказалась на 14-м месте.

В России масштабной хакерской атаке подверглись сервера "Роснефти" и "Башнефти" , металлургическая компания Evraz и целый ряд компаний поменьше.