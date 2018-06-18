Сбивший пешеходов в Москве таксист арестован

Таганский суд Москвы в понедельник отправил под арест таксиста, наехавшего на пешеходов в центре столицы 16 июня.

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия подлежит удовлетворению. (…) Суд постановил: избрать в отношении обвиняемого Чынгыза Анарбек уулу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 августа 2018 года", — огласила постановление судья Наталья Ларина.

Анарбек уулу предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ).

Как сообщалось, 16 июня в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы на улице Ильинка пострадали семь человек, в том числе две гражданки Мексики. Водитель автомобиля — гражданин Киргизии Чынгыз Анарбек уулу — пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Полиции он объяснил, что до аварии провел за рулем порядка 20 часов и перепутал педаль газа с тормозом.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования таксиста планируется направить на психолого-психиатрическую экспертизу.