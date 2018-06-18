18.06.2018, 19:40

Сбивший пешеходов в Москве таксист арестован

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Интерфакс
EST
Moskvas sõitis takso inimestele otsa. Viga said ka Mehhiko koondise poolehoidjad.
Moskvas sõitis takso inimestele otsa. Viga said ka Mehhiko koondise poolehoidjad.Foto: REUTERS PHOTOGRAPHER, Reuters/Scanpix

Таганский суд Москвы в понедельник отправил под арест таксиста, наехавшего на пешеходов в центре столицы 16 июня.

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия подлежит удовлетворению. (…) Суд постановил: избрать в отношении обвиняемого Чынгыза Анарбек уулу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 августа 2018 года", — огласила постановление судья Наталья Ларина.

Анарбек уулу предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ).

Как сообщалось, 16 июня в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы на улице Ильинка пострадали семь человек, в том числе две гражданки Мексики. Водитель автомобиля — гражданин Киргизии Чынгыз Анарбек уулу — пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Полиции он объяснил, что до аварии провел за рулем порядка 20 часов и перепутал педаль газа с тормозом.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования таксиста планируется направить на психолого-психиатрическую экспертизу.

В столичном департаменте здравоохранения в понедельник "Интерфаксу" сообщили, что трое пострадавших в ДТП скоро будут выписаны из клиник. "На текущий момент в больницах остается трое пострадавших в ДТП. Их состояние удовлетворительное, скоро они будут выписаны", — сказали в учреждении. Там добавили, что все трое — граждане РФ.

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