27.07.2017, 19:00

Савченко заявила о намерении участвовать в выборах президента Украины

 (10)
Gazeta.ru
EST
Nadia Savtšenko
Nadia SavtšenkoFoto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о намерении участвовать в президентских выборах. Об этом она рассказала в интервью изданию ”Главком”, передает Gazeta.ru.

”Для участия в президентской кампании на самом деле нужно немного: 2,5 млн грн (5,7 млн руб.), чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство. Участие я принимать буду, а как дальше — будет видно”, — заявила она.

Савченко также рассказала о желании участвовать в парламентской кампании с собственной партией.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии