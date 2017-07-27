Савченко заявила о намерении участвовать в выборах президента Украины

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о намерении участвовать в президентских выборах. Об этом она рассказала в интервью изданию ”Главком”, передает Gazeta.ru.

”Для участия в президентской кампании на самом деле нужно немного: 2,5 млн грн (5,7 млн руб.), чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд и честно говорится: я собираю деньги на президентство. Участие я принимать буду, а как дальше — будет видно”, — заявила она.

Савченко также рассказала о желании участвовать в парламентской кампании с собственной партией.