Савченко появилась в телеэфире с укладкой и макияжем

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко продемонстрировала в эфире телеканала NewsOne новый образ: она предстала перед телезрителями с укладкой и макияжем. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает ”Страна.ua”.

По словам гримера Алины Фан, нардеп сама захотела появиться в эфире в женственном образе. ”Савченко сама поставила задачу — тени, стрелки, цвет помады. И платье было ее. До сегодняшнего дня она отказывалась до эфира даже пудриться”, — отметила Фан.

Первый шаг к косе-бублику: Савченко поменяла имидж и появилась в телеэфире с укладкой и макияжем pic.twitter.com/WH88WkhuFq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 12, 2017





В декабре 2016 года Савченко появилась перед журналистами в необычном образе. Ее одежда напомнила некоторым пользователям соцсетей наряд снегурочки, из-за чего ее нарекли ”снегурочкой АТО”.

В сентябре того же года нардеп пришла на открытие театрального сезона в Киевской национальной опере в туфлях на шпильках и вышиванке. ”В театр я одеваюсь как девушка — изящно, потому что театр для меня — это выше что-то”, — рассказала Савченко. Вместе с тем она подчеркнула, что больше всего любит носить военную форму. До этого Савченко появилась в Раде в костюме с глубоким декольте.

В марте 2016 года в России Надежда Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае 2016-го президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего она вернулась на Украину.