Савченко официально отказалась от депутатской неприкосновенности

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о своем решении отказаться от депутатской неприкосновенности.

"Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности", — сообщила во вторник Савченко на своей официальной странице в соцсети Facebook.

При этом парламентарий выложила в сеть соответствующий документ в качестве свидетельства своего намерения. В заявлении говорится, что Украина отмечает уже третью годовщину трагических событий на "майдане" и политикам пришло время выполнить те обещания, которые были даны людям во время "революции достоинства". Депутат также обратилась к коллегам, президенту Петру Порошенко и судьям с просьбой последовать ее примеру.

Заявление направлено председателю комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной рады. В нем Савченко, ссылаясь на статью 80 конституции Украины, просит рассмотреть ее обращение о снятии неприкосновенности и передать в сессионный зал парламента для обсуждения и поддержания депутатами.