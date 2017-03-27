Саули Нийнистё встретится с Владимиром Путиным в Архангельске

Президент Финляндии Саули Нийнистё встретится на этой неделе с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча пройдет в Архангельске, куда Нийнистё прибудет для участия в международном арктическом форуме, передает Yle.

Нийисто, Путин а также президент Исландии Гвюдни Торлассиус Йоханнесон примут участие в панельной дискуссии "Народы и Арктика".

Кроме того, запланирована двусторонняя встреча президентов Финляндии и России.

В последний раз Россия организовывала арктический форум в Салехарде, в 2013 году. Президент Нийнистё и тогда принимал участие в мероприятии.