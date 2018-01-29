Саули Нийнистё: мы позаботимся о том, чтобы Финляндия оставалась прекрасной страной

Впервые после введения прямого голосования президентские выборы ограничились одним туром. Саули Ниинистё получил 62,7 процентов голосов, передает Yle.



Кандидат от избирательного объединения Саули Ниинистё победил на президентских выборах в Финляндии 2018 года. Он получил 62,7 процентов голосов. Для победы уже в первом туре ему было достаточно набрать простое большинство голосов.

Победа Ниинистё стала исторической, поскольку впервые после введения прямого голосования президентские выборы ограничились одним туром. Впервые граждане страны получили возможность избрать себе главу государства напрямую на выборах 1988 года, но ни один кандидат не набрал большинства голосов, и исход выборов во втором туре решили выборщики. В 1994 году от системы выборщиков отказались, но ни разу с тех пор победивший кандидат не получал такого высокого процента поддержки.

В своей благодарственной речи Ниинистё поблагодарил избирателей за невиданную поддержку и своих сторонников за участие в предвыборной кампании. Он также пообещал позаботиться о том, чтобы Финляндия осталась прекрасной страной и учитывать отличные мнения.

– Сила Финляндии именно в том, что мы можем расходиться во мнениях конструктивно. Финляндия — это самая стабильная страна в мире, и это великое дело. Маленькая и стабильная сильнее, чем большая и надломленная, — сказал Ниинистё.

Около десяти часов вечера президент ответил на вопросы представителей иностранных средств массовой информации. Российской журналистке он ответил, что в отношениях с Москвой никаких изменений не ожидается. По словам главы государства, расхождения, которые касаются Крыма, Восточной Украины и санкций, остаются, но при этом есть много других вопросов, которыми добрые соседи должны заниматься.

На этой же встрече произошло два небольших эпизода. Корреспондент радиостанции "Эхо Москвы" Иван Штейнерт расстегнул рубашку, под которой оказалась футболка с портретом Путина и хэштегом #надоел. Журналиста попросили застегнуть рубашку, что он сразу и сделал.

Другой эпизод касается вопроса одного из российских журналистов на ломаном английском относительного того, что в прошлом году Ниинистё планировал начать изучать русский язык. На этот вопрос финский президент ответил на таком же неуверенном русском: "Извините меня, русский язык очень трудный". Этим он привел в восторг находившуюся на пресс-конференции группу российских журналистов.