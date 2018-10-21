Саудовская Аравия спустя две недели признала: пропавшего журналиста Хашогги удушили в драке. Задержаны 18 человек

Газета The New York Times добавляет, что, по данным королевства, генерал Асири организовал операцию, а Кахтани знал об этом и позволил обстановке обостриться. Издание также пишет, что в числе задержанных по делу — 15 человек, посланных на очную ставку с Хашогги, а также водитель и двое сотрудников консульства.

Саудовский чиновник, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности рассказал NYT, что генерал Асири выслал на встречу с Хашогги отряд из 15 человек, узнав, что журналист может прийти в генконсульство 2 октября. В команду входил Махер Абдулазиз Мутреб, один из телохранителей наследного принца Мухаммеда, лично знавший Хашогги.

По данным газеты, приказ вернуть оппозиционного журналиста в Саудовскую Аравию был "неверно истолкован". Увидев посланных к нему людей, Хашогги попытался убежать. Его догнали и начали бить, Хашогги закричал, и один из саудовцев применил удушающий прием, оказавшийся смертельным. По словам источника NYT, избавиться от тела поручили местному пособнику, поэтому сами саудовцы не знают местонахождение останков.

Ранее NYT писала, что саудовские власти собираются возложить вину за случившееся на генерала Асири и представить операцию как несанкционированную сверху. Ее участники якобы хотели допросить и похитить Хашогги, но в итоге убили его, возможно, случайно.

Напомним, Джамаль Хашогги пропал 2 октября. В этот день он отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить справку о разводе, необходимую для женитьбы на турецкой невесте. Избранницу журналиста в здание не пустили. После нескольких часов ожидания сотрудники консульства сказали ей, что Хашогги уже ушел. Больше его не видели.

Турецкая пресса писала, что Хашогги подвергли допросу и пыткам, после чего убили. Сообщалось, что последние часы его жизни записались на Apple Watch, которые журналист заблаговременно перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте.

СМИ также сообщали, что во время допроса Хашогги отрезали пальцы, а позже обезглавили. Останки, предположительно, расчленили и вывезли по частям. Саудовская Аравия до сих пор категорически отрицала свою причастность к исчезновению журналиста.