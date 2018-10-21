21.10.2018, 09:00

Саудовская Аравия спустя две недели признала: пропавшего журналиста Хашогги удушили в драке. Задержаны 18 человек

 (20)
NEWSru.com
EST 2
Саудовская Аравия спустя две недели признала: пропавшего журналиста Хашогги удушили в драке. Задержаны 18 человек
Foto: Lefteris Pitarakis, AP

Саудовская Аравия спустя две недели отрицаний признала, что пропавший оппозиционный журналист Джамаль Хашогги был убит в генконсульстве страны в Стамбуле в результате драки, сообщает АР. По делу задержаны 18 человек, несколько сотрудников разведки уволены.

Предварительное расследование, проведенное прокуратурой королевства, показало, что подозреваемые приехали в Стамбул, чтобы встретиться с Хашогги, так как имелись "признаки его возможного возвращения" в Саудовскую Аравию, говорится в заявлении государственного агентства страны, которое приводит АР. В королевстве существует практика возвращения живущих за границей диссидентов, а критиковавший саудовские власти Хашогги в последние годы жил в США и сотрудничал с Washington Post.

Разговор якобы развивался не по сценарию и привел к драке, после которой подозреваемые попытались скрыть произошедшее, говорится в заявлении. АР со своей стороны отмечает, что Хашогги не выказывал никакого явного намерения вернуться на родину.

Саудовские власти не уточнили личности 18 задержанных в ходе расследования, и не объяснили, как столько человек могли быть вовлечены в драку. Заявление также не проясняет, что случилось с телом Хашогги.

В результате разбирательства в отставку отправлены четыре высших должностных лица из разведки, включая заместителя начальника разведывательного ведомства Ахамеда аль-Асири и советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани. При этом последний остался главой службы по кибербезопасности.

Газета The New York Times добавляет, что, по данным королевства, генерал Асири организовал операцию, а Кахтани знал об этом и позволил обстановке обостриться. Издание также пишет, что в числе задержанных по делу — 15 человек, посланных на очную ставку с Хашогги, а также водитель и двое сотрудников консульства.

Саудовский чиновник, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности рассказал NYT, что генерал Асири выслал на встречу с Хашогги отряд из 15 человек, узнав, что журналист может прийти в генконсульство 2 октября. В команду входил Махер Абдулазиз Мутреб, один из телохранителей наследного принца Мухаммеда, лично знавший Хашогги.

По данным газеты, приказ вернуть оппозиционного журналиста в Саудовскую Аравию был "неверно истолкован". Увидев посланных к нему людей, Хашогги попытался убежать. Его догнали и начали бить, Хашогги закричал, и один из саудовцев применил удушающий прием, оказавшийся смертельным. По словам источника NYT, избавиться от тела поручили местному пособнику, поэтому сами саудовцы не знают местонахождение останков.

Ранее NYT писала, что саудовские власти собираются возложить вину за случившееся на генерала Асири и представить операцию как несанкционированную сверху. Ее участники якобы хотели допросить и похитить Хашогги, но в итоге убили его, возможно, случайно.

Напомним, Джамаль Хашогги пропал 2 октября. В этот день он отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить справку о разводе, необходимую для женитьбы на турецкой невесте. Избранницу журналиста в здание не пустили. После нескольких часов ожидания сотрудники консульства сказали ей, что Хашогги уже ушел. Больше его не видели.

Турецкая пресса писала, что Хашогги подвергли допросу и пыткам, после чего убили. Сообщалось, что последние часы его жизни записались на Apple Watch, которые журналист заблаговременно перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте.

СМИ также сообщали, что во время допроса Хашогги отрезали пальцы, а позже обезглавили. Останки, предположительно, расчленили и вывезли по частям. Саудовская Аравия до сих пор категорически отрицала свою причастность к исчезновению журналиста.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: Автомобилисты со всей Эстонии в знак протеста против высоких акцизов на полчаса заглушили свои машины

21.10.2018
В субботу в 12 часов дня участники акции в знак протеста против постоянного повышения цен на топливо на полчаса заглушили моторы своих транспортных средств.
Подробнее

ФОТО: Здание новой парковки аэропорта — стильный и современный дизайн или "ржавое сито"?

20.10.2018
Крытая парковка Таллиннского аэропорта с ее 1200 местами вскоре станет крупнейшей в Эстонии. Парковка, которую строят перед пассажирским терминалом, будет готова к концу текущего года. Но как вы оцениваете ее внешний вид — нравится или нет? Стены здания оформлены в виде ржавых треугольников с дырочками — эти элементы ассоциируются с ситом.
Подробнее


Ликвидация загрязнений на полусотне опасных объектов в Эстонии продлится еще десять лет

20.10.2018
В Эстонии остается 49 объектов, представляющих угрозу для экологии и нуждающихся в ликвидации загрязнений. Все необходимые работы планируется завершить в течение следующих десяти лет.
Подробнее


Саудовская Аравия спустя две недели признала: пропавшего журналиста Хашогги удушили в драке. Задержаны 18 человек

21.10.2018
Саудовская Аравия спустя две недели отрицаний признала, что пропавший оппозиционный журналист Джамаль Хашогги был убит в генконсульстве страны в Стамбуле в результате драки, сообщает АР. По делу задержаны 18 человек, несколько сотрудников разведки уволены.
Подробнее

-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
97,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
83,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €

В Таллинн на супер-матч КХЛ "Спартак" приедет с новыми тренерами

20.10.2018
Генеральный менеджер Алексей Жамнов и бывший хоккеист московского "Динамо" Максим Соловьев войдут в тренерский штаб "Спартака" на ближайшие матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В пятницу и воскресенье, 26 и 28 октября, в Таллинне пройдут два супер-матча КХЛ.
Подробнее

Сценарий катастрофы: как Россия откажется от доллара

20.10.2018
Правительство засекретило план дедолларизации. Власти уверяют, что в нем не содержатся нормы по запрету хождения доллара внутри страны или конвертации валютных вкладов в рублевые. Но граждане не верят и опустошают свои валютные счета. Аналитики считают, что полный запрет доллара станет тяжелым ударом для российской экономики. Между тем, примеры такие уже есть. Решительное ”нет” американской валюте на днях сказала Венесуэла.
Подробнее

Стало известно, как стрелка из колледжа в Керчи обучали обращаться с оружием

20.10.2018
Представитель центра прохождения обучения безопасному обращению с оружием в Симферополе сообщил о том, что подозреваемый в массовом убийстве в политехническом колледже в Керчи Владислав Росляков вел себя спокойно и хорошо сдал практический экзамен, передает РИА ”Новости”.
Подробнее